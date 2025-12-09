Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un Mundial de pelotas

La FIFA es una entidad muy inclusiva y todos los registros capilares se daban cita en el Kennedy Center de Washington

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:00

El sorteo de los partidos del Mundial fue un acontecimiento televisivo de primera magnitud y una enseñanza muy oportuna sobre la fugacidad del tiempo, con ... tantos futbolistas gordos y viejos en el patio de butacas. Las imágenes habrán tranquilizado al príncipe Bin Salman, cuyo país organizará el campeonato en el año 2034: hasta donde alcanzaba la vista solo se veían hombres y ninguno parecía gay. Eso no quiere decir que no hubiera diversidad. La FIFA es una entidad muy inclusiva y todos los registros capilares se daban cita en el Kennedy Center de Washington: calvos, melenudos, con flequillo, engominados, con barbita de cinco días, lampiños... Melania los miraba con ese aire gélido tan suyo, bello aunque un poco incoherente, como de estatua griega plantada en un Burger King.

