Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega un premio de 35.467,93 euros en un municipio de apenas 3.000 habitantes y otras dos localidades del interior

Hispanidad

PÍO GARCÍA

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:18

Digamos las cosas claras: yo estoy dispuesto a pedir perdón a los pueblos hispanoamericanos a cambio de que ellos metan a todos los cantantes de ... reguetón en una cárcel salvadoreña. No admito en esto concesiones ni revisionismos. En algún momento del siglo XXI, América dejó de producir novelistas fabulosos y se especializó en músicos que solo hablan de culos, de tetas y de chingal (con ele de amol), como si ahora, cinco siglos más tarde, se estuviera verificando por fin la venganza de Moctezuma, un emperador no muy diligente pero de un sadismo espeluznante. ¡Qué culpa tendremos nosotros de las barbaridades que hiciera Hernán Cortés!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  4. 4 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  5. 5 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  6. 6 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  7. 7 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  8. 8

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  9. 9 El crimen de Loli, un cadáver bajo el pantalán
  10. 10 El exclusivo restaurante de Valencia que ha impresionado a Carmen Alcayde: «Increíble, es un 10»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Hispanidad