Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comprobar los resultados de La Primitiva del jueves, 23 de octubre: más de 1.144.467 euros para un jugador
Albert Einstein AFP

Einstein dijo

A la última ·

Llevamos años abusando del pobre Einstein

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Llevamos años abusando del pobre Einstein. El Ministerio de Educación –gente indudablemente bien educada– le ha atribuido una cita que en realidad no es suya ... y luego ha borrado el tuit, como temiendo represalias de los herederos del psicólogo conductista B.F. Skinner, al parecer el verdadero autor de una de esas frasecillas que vuelan alegremente por internet y están pidiendo a gritos que alguien las estampe en una camiseta o en una tacita del desayuno. Decía Skinner y luego Einstein y más tarde Pilar Alegría: «La educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela». Puestos a elegir, tengo que reconocer que a mí me gusta más el otro Skinner, Seymour, el director del colegio de los Simpson, cuyas citas bien podría utilizar el Ministerio sin necesidad de pedir perdón a nadie: «¡Dos alarmas de pensamiento independiente en un solo día! Los niños están sobreestimulados. Willie, retira la tiza de colores de las aulas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  4. 4 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  5. 5 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  6. 6 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana
  7. 7

    Una firma busca terrenos en Valencia para dos residencias de estudiantes
  8. 8 Vicente Barrera sustituye a Gil Lázaro como líder provincial de Vox en Valencia
  9. 9

    La Audiencia ordena interrogar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la dana
  10. 10

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Einstein dijo

Einstein dijo