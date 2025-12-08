Vuelve la Goyesca

La noticia que nos hacía llegar estos días Francisco Rivera Ordóñez, anunciando que para 2026 volvería La Goyesca de Ronda, es como la guinda que ... faltaba para iluminar definitivamente la que ha sido una temporada de toros y toreros para enmarcar. Recuperar uno de los festejos más icónicos de la temporada por tantos y tantos motivos, por el escenario, por su historia, por su capacidad de convocatoria, por su simbología, por todos nombres legendarios que reviven cada septiembre, por una magia diría que exclusiva que permite maridar tradición y vanguardia, porque el toreo no puede obviar sus raíces, por todo ello y más es motivo de gozo y orgullo. La goyesca es el evento que no podía desaparecer bajo ningún concepto, así que hay que felicitarse.

Y si la goyesca rondeña ha sido la grata noticia que está por venir, la realidad, de lo que ya se puede sacar pecho, ha sido la temporada 2025, un año para la tauromaquia especialmente importante, en realidad habría que decir trascedente por los grandes hitos artísticos que se han disfrutado y por lo que ha supuesto de rescate del gulag al que nos querían/quieren relegar ciertas y sectarias corrientes políticas.

La presencia de público en las plazas ha sido notoria, no sólo por la cifra millonaria que ha hecho pública la Monumental de Las Ventas, (1.008.226 espectadores), sino las muchas veces que coso como el de La Maestranza, La Malagueta, el de Valencia en Fallas, El Puerto, Pamplona, Córdoba, Murcia, Huesca, Santander, Alicante, Cuenca o Pontevedra, por citar una muestra de las de más solera, han colgado el cartel de completo, en gran parte con la contribución de gente joven que ha sido atrapada por los valores morales y artísticos que tiene la fiesta brava. Y si hay publico hay vida, si el pueblo quiere toros, toros tendrá. Llegados a este punto es obligada la pregunta, ¿qué otros espectáculos con financiación sólo de sus taquillas, tiene semejante poder de convocatoria?