Vuelve la Goyesca

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:47

La noticia que nos hacía llegar estos días Francisco Rivera Ordóñez, anunciando que para 2026 volvería La Goyesca de Ronda, es como la guinda que ... faltaba para iluminar definitivamente la que ha sido una temporada de toros y toreros para enmarcar. Recuperar uno de los festejos más icónicos de la temporada por tantos y tantos motivos, por el escenario, por su historia, por su capacidad de convocatoria, por su simbología, por todos nombres legendarios que reviven cada septiembre, por una magia diría que exclusiva que permite maridar tradición y vanguardia, porque el toreo no puede obviar sus raíces, por todo ello y más es motivo de gozo y orgullo. La goyesca es el evento que no podía desaparecer bajo ningún concepto, así que hay que felicitarse.

