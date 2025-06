Marco, tras el examen de Madrid

Marco Pérez, que dicho en tono de admiración, luce justamente marchamo de niño prodigio porque se lo ganó desde el primer instante en que apareció ... en una plaza de toros cuando todavía calzaba pantalón corto, se presentó el pasado viernes en la Monumental de Las Ventas, con la tremenda responsabilidad de lidiar en solitario seis novillos toros (más toros que novillos). No pudo alcanzar el éxito que a buen seguro venían rumiando tanto el como quienes dirigen su carrera. Esa es la realidad.

Lo cual no quiere decir que no defendiera con coraje, valor y toda la torería que semejante envite requería. Hasta tres veces se fue a la puerta de chiqueros. Diré más, de las dos espeluznantes cogidas que sufrió se rehizo sin inmutarse. ¿Entonces que faltó?... Si se analizan las causas que impidieron que todo saliera a pedir de boca, hay varias razones y algunas de peso. El juego complejo y la elección dispar de las reses que se lidiaron, fue uno de los obstáculos clave que tuvo que superar. Para más inri, la espada que suele manejarla con acierto, en esta ocasión mató bien a los que no tenían premio y falló en el que le pudo abrir la puerta grande.

Además se le vino echando sobre sus hombros, todavía sin fortalecer para los grande retos, el histórico precedente de quien también fue niño prodigio, El Juli, sin valorar que los tiempos cambian y que hoy los novilleros torean mucho menos que hasta el año 1998. Influyó también el que los públicos han perdido sensibilidad y más desde que han aparecido las redes sociales, lo que los lleva a unas exigencias ajenas a las que el arte de la lidia demanda y vaya si se notó. Ahora, el próximo día 6, tomará la alternativa en Nimes. Con toros de Garcigrande y con Morante y Talavante de padrino y testigo respectivamente. Superado el duro examen de Madrid, la jornada se presenta como el momento grato, oportuno y necesario para expresar toda la torería que atesora quien pasa de niño prodigio a la mayoría de edad.