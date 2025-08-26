Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El grito de David de Miranda

PEDRO TOLEDANO

Martes, 26 de agosto 2025, 00:08

El grito reivindicativo que pegó David de Miranda en Málaga, ante un lote serio y nada fácil de Victoriano del Río, debió crujir en los ... tímpanos de quienes tienen la responsabilidad de ofrecer a los aficionados aquello que hace que el personal busque con pasión entradas para acomodarse en las plazas de toros, y si no fue así deben pertrecharse de audífonos. Qué barbaridad de torero. Qué barbaridad de valor. Qué barbaridad lo que expuso ese hombre ante las pavorosas defensas, primero, de Enamorado, y después del fiero Jacarandoso. Olvidarse del cuerpo y entregar su alma de torero sin otra condición que la de sublimar el arte de la lidia, esa verdad desnuda de artificios y plena de recia torería, no se le debe hurtar a los públicos.

