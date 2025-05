¡Qué gozo ver toros en Sevilla!

Arranca San Isidro, ves el gran despliegue de medios que hace la televisión pública de la Comunidad de Madrid, ves cómo la gran Monumental se ... llena hasta las banderas, compruebas el gran ambiente que se percibe en el entorno de la plaza y no puedes por más que sentirte afortunado al poder presenciar tan singular espectáculo. Se echa el paseíllo con la presencia del francés Clemente que viene a confirmar la alternativa, ¡hay que ver cómo ha crecido la tauromaquia en el país vecino!, y... salta el toro Forajido, de Victoriano del Río, a la arena con unos pitones y un trapío descomunal, diría que contra natura. La desproporción entre la figura del torero y la masa de carne del funo, es abismal.

El francés no se arredra, al contrario, le planta cara y se juega el tipo. Hasta que llega lo inevitable, la tremenda arboladura del victoriano al final hace presa y de no ser porque los quites celestiales existen se podría estar hablando de algo muy grave. Fue en ese preciso momento cuando se me vino a la memoria todo lo que se ha disfrutado estos días en el coso del Baratillo con toros con trapío armónico, proporcionado a las capacidades físicas de los toreros, y con toreros pensando en disfrutar creando, cada uno con su personalidad, el arte de la lidia y no, como le decía el genio José Antonio Morante de la Puebla, estos días a Zavala en El Mundo, «... a Madrid va uno pensando en escapar del compromiso más que pensando en torear».

Pues es es la cruda realidad. Una cosa es que la plaza de Madrid exija seriedad y otra muy distinta que se convierta en una máquina de frustraciones. No se puede consentir que un sector minoritario de la plaza impongan un toro que rara vez puede contribuir a ofrecer espectáculo artístico y sí tragedia. Y si lo comentado es grave, lo es más en el capítulo de las novilladas. Es muy complicado que los chavales sin apenas oficio se presenten en la plaza más importante del planeta toro con auténticas corridas. Por eso digo, ¡qué gozo ver toros en Sevilla!