Urgente El Cupón Diario de la ONCE premia con 1.865.000 euros un municipio popular por los toros, dos localidades de la capital y otras tres provincias
Al compás

La fiesta sigue

Pedro Toledano

Pedro Toledano

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:40

Han pasado ya más de dos semanas de la repentina retirada de Morante de la Puebla de los ruedos y, sin embargo, muchos aficionados todavía ... no se han recuperado del shock que le produjo semejante suceso. Algunos, bastantes, tratan de salir del trauma preguntando por aquí y por allá, quien o quienes pueden llegar ahora a llenar tan significado vacío. Pregunta de difícil respuesta si lo que pretenden es encontrar un sosias del genio de La Puebla. Los genios lo son precisamente por romper moldes, por ser distintos entre los de su género, también por ser atemporales.

