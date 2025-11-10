Emiliano, de la mano de C. Vázquez

Curro Vázquez lo vuelve a hacer. Si su debut en el campo del apoderamiento fue con Cayetano, a quien acompañó y forjó desde sus primeros ... pasos en el arte de la lidia hasta llegar a ser la figura que ha sido, ahora, cuando el dinástico torero se ha retirado, la figura de Linares se ha fijado en el mejicano Emiliano Osornio -Emiliano quedaría más llamativo en los carteles- para seguir impartiendo la cátedra de esa torería que atesora que es indeleble al tiempo.

Forjado en la escuela romántica de la familia Dominguín, en aquella universidad que fue la Chata, que así se conocía la madrileña plaza de Vista Alegre, ese Curro, digo, que dictó su última lección de templanza y señorial torería en el ya legendario festival pro monumento a Antoñete, ese torero de añeja escuela, ha vuelto a dar un paso mas en favor de aquellos aprendizajes que priorizaban el romanticismo de las emociones y sentimientos sobre las finanzas, poniendo de nuevo su bien ganado prestigio de hombre del toro al servicio de una joven promesa renunciando a empresas mayores.

Las motivaciones que argumenta el veterano taurino para haber dado el paso de hacerse cargo de este Emiliano venido de México, han sido dos: la primera, que le ha visto condiciones para destacar como torero de clase con valentía, templanza y personalidad, y, todo seguido, cuestión de relevancia para quien fue muy querido también en el país azteca en su etapa de torero en activo, porque piensa que puede contribuir a lanzar una figura con sello que se una a los esfuerzos que allí están haciendo quienes aman la fiesta brava ante los ataques de los animalistas y los políticos de nuevo cuño. Como primer aval, esta joven promesa tiene haber impresionado gratamente ante la siempre exigente afición de Madrid, así como ser el ganador del prestigioso galardón Zapato de Oro de la reputada feria de novilladas de Arnedo, y además haber sido uno de los novilleros destacados de la temporada española. Lo que no es poco.