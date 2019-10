Hay días en los que se te viene todo el pasado encima, de golpe. Inesperada y literalmente: el sábado me cayeron dos cajas en la cabeza al abrir un armario. Una detrás de otra. Aún me duele el chichón.

Al caer, las cajas se abrieron y los papeles quedaron desperdigados por el suelo. Las acreditaciones de los festivales. La factura del hostal del primer viaje a Galicia. El poema que escribió Pedro para el Día del Padre. El que escribió para el Día de la Madre. Las fotos de Pedro de pequeño, de Pedro más pequeño, de Pedro diminuto. Las otras fotos, las que todavía me cuesta mirar. Los folletos turísticos de Bilbao, de Roma, de Dublín... Los periódicos con la Décima del Madrid, con el campeonato de Europa, con el del Mundo, como si nosotros hubiéramos marcado algún gol. Las recetas de cocina recortadas de las revistas, que nunca sabe una cuándo va a tener la oportunidad de sorprender a las visitas con un 'soufflé' de queso y jamón. Mi libro de escolaridad, con menos sobresalientes de los que yo recordaba. Extractos bancarios de un dinero que ya nos gastamos. Media vida impresa, escrita o fotografiada en papeles llenos de polvo, casi más tierra que otra cosa.

Estornudo varias veces seguidas por la alergia mientras intento separar lo que significó algo, pero ya no de lo que significó algo pero todavía sí. Incapaz de establecer prioridades, le pido a mi santo me eche una mano. Me dice que cómo vamos a tirar el periódico de cuando ganamos el Mundial. «Ganamos». Primera del plural. A ver si es que estoy casada con Iniesta, y yo sin enterarme. Amontono los papeles y vuelvo a guardarlos en las cajas, donde permanecerán otros veinte años hasta que, por rebelión, por sedición o porque les dé la gana, salten de nuevo desde el armario. O hasta que tengamos que tirar de hemeroteca para recordar quiénes fuimos.