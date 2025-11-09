Pensar en la Navidad a principios de noviembre puede ser algo prematuro pero me ha venido a la cabeza al volver a casa del trabajo ... y encontrarme en la avenida del Cid con un tramo de la decoración navideña ya encendida. Debe ser una prueba o un problema de conexión, razono, aunque después me ha llevado a la siguiente pregunta. ¿Es Valencia una ciudad navideña para los turistas?

Acudo a los datos de la Fundación Visit València, que todavía están en el mes de septiembre pero permiten avanzar una conclusión aunque sea provisional. La afluencia de turistas a la ciudad es menor que la del año pasado. Hubo un descenso acusado en Fallas, seguramente por el calendario, que se compensó con una subida en Semana Santa y Pascua. Después, el verano volvió a ser flojo y lo que podía haber salvado el ejercicio y alcanzar otro récord no pudo ser. Hasta el mes de septiembre, el acumulado es de un 1,8% menos al alcanzar los 1.828.101 turistas.

¿Salvará la Navidad la campaña turística? El pasado año todavía se sufrió el enorme efecto de la dana con un desplome lógico de visitantes que habían ido en ascenso en los tres últimos años consultados, cuando se salía poco a poco de otra tragedia, el Covid. En 2023 se llegó a los 177.462 en un mes. ¿Podrían ser más este año? La respuesta fácil es que no, debido a que el mercado seguirá la tendencia acumulada este año, con lo que se cerrará el año en negativo respecto a lo que pasó en 2024.

La otra cuestión que aparece entonces es qué se puede hacer para mejorarlo. Primero, escuchar a los comerciantes que son los que saben de esto, de lo que llaman zonas de dinamización, rutas peatonales atractivas y eventos que hagan coger un avión para pasar en Valencia unos días.

A todos nos pasa en nuestras redes sociales a partir de este mes. La entrada de vídeos con aquello de las cinco ciudades alemanas más famosas para visitar en las vacaciones navideñas es continua. La Selva Negra, Alsacia, mercadillos navideños, iluminación en las calles y todo eso. ¿Qué ofrece frente a esto Valencia?

Este año el presupuesto municipal ha aumentado, punto positivo, y ya están en marcha iniciativas culturales como la Exposición del Santo Cáliz, un concurso en evaluación donde el Ayuntamiento estudia las ofertas de las empresas. No llegará a este temporada, aunque será otro punto positivo. Sin ir más lejos, la exposición de la Sábana Santa en Turín, aparte de la muestra del lugar de la reliquia, se queda bastante por debajo en mi opinión de lo que conocemos se hará en Valencia junto a la Catedral.

Es obvio que la ciudad no puede ofrecer nieve pero sí todo lo demás. A la iluminación se sumarán las actividades que hagan los comerciantes en la plaza del Ayuntamiento, lo que se programe en la plaza de la Reina y en otros lugares céntricos. Es loable decorar los barrios con árboles navideños (¿Por qué no belenes también?) pero el «jamón» está en el centro a pesar de la saturación.

Siempre se ha dicho que Valencia debería potenciar la oferta turística en la playa de la Malvarrosa y la Marina, sobre todo porque los veranos se alargan cada vez más. Cierto, pero para salvar la campaña turística en Navidad toca mirar al centro. Además, el derribo de los restaurantes del paseo marítimo se hace ahora porque tienen la temporaba baja. Facilitar la afluencia de visitantes al centro es una obligación del Ayuntamiento, reducir el número de obras públicas que estorban a los viandantes y, sobre todo, garantizar que Valencia es una ciudad segura para visitar belenes y tomar un chocolate.