Las propuestas de los vecinos

Nada mejor que echar un vistazo a las propuestas de los presupuestos participativos para comprobar las necesidades de los vecinos, al menos de los que ... toman la iniciativa de plantear una mejora en la ciudad, lo que siempre es de agradecer. El Ayuntamiento ya ha sacado a votación las de este año, lo que acabará el próximo 7 de noviembre.

Han llegado con novedades como la posibilidad de un voto en contra o un decreto aprobado el pasado día 3, en la recta final del estudio de viabilidad. Esta normativa establece que en las propuestas de movilidad no saldrá adelante nada que perjudique a la velocidad de los autobuses de la EMT, así como tampoco el estacionamiento de coches en los barrios. Carpetazo a un número significativo de propuestas de votación de carriles ciclistas, ampliación de aceras o reurbanizaciones de calles y avenidas. El gobierno municipal considera que la «red secundaria» de rutas ciclistas debe estudiarse en detalle y en otro momento.

No en vano, hasta 316 propuestas en materia de movilidad son declaradas inviables por distintos motivos, desde los citados hasta la falta de apoyos o que ya están en marcha al estar aprobadas en años anteriores. Está claro dónde se encuentra el debate en estos momentos. En jardinería, las no viables se elevan a 232 casos. Salen a votación 140 y 168 respectivamente.

Un motivo recurrente para dejar fuera de votación propuestas es considerar que superan el presupuesto máximo otorgado a cada distrito. ¿Por qué no declarar viable la redacción del proyecto? Así ocurre en algunos casos.

También llama la atención el interés de muchas iniciativas por ampliar la zona naranja de la ORA. Así pasa en el Ensanche ante las dificultades de los vecinos de encontrar estacionamientos, al igual que para la ampliación de restricciones en la supermanzana de la Pechina, de momento la única de este tipo en Valencia.

También hay propuestas para modificar obras realizadas los últimos años. Es el caso del carril ciclista de la avenida Reino de Valencia, el vial de la Alameda o el que pasa por la avenida Cardenal Benlloch. Inviable dice el Ayuntamiento al indicar que se trata de propuestas de otros presupuestos participativos, además de que están sujetas a subvenciones europeas y por lo tanto deben mantenerse un mínimo de cinco años ante la advertencia de devolver los fondos y una multa.

Todas las propuestas, viables e inviables, dibujan así un mapa de deseos en Valencia que en numerosas ocasiones pone el foco en deficiencias sin resolver desde hace años. ¿Qué pasa con la torre mirador de la avenida Cataluña? ¿Y con todo lo que se iba a hacer alrededor? Todas las peticiones sobre esto son declaradas inviables.

El cambio climático tiene su efecto también en los presupuestos participativos. Muchas de las propuestas demandan más arbolado, incluso estudios para barrios completos. Una sobre el de la Raiosa, junto a Giorgeta, indica que es la zona de Valencia con menor mancha verde en sus calles, que ya es decir, por lo que pide más arbolado en sus calles. Se ha declarado viable hacer un estudio.

La seguridad ciudadana también tiene cabida en lo que ha salido ya a votación. En el tramo XII del jardín del Turia, entre el puente del Reino y el puente del Ángel Custodio, una de las iniciativas demanda más cámaras de vigilancia. Y sin salir del viejo cauce, también ha pasado el primer filtro la mejora de la Casa del Agua, a escasa distancia del puente 9 d'Octubre, que necesita con urgencia una reforma. Al igual que el resto, es una señal de aviso de las necesidades de Valencia.