El mejor amigo de las ciudades

Ahora que empieza a llegar el frío y el Ayuntamiento ha iniciado la campaña anual de plantación de árboles, este ejercicio con 700 ejemplares, conviene ... recordar la importancia de contar con esta solución climática para las ciudades, indispensable en lugares como Valencia donde los veranos son cada vez más tórridos e incómodos.

Dentro de poco lo veremos en proyectos que ya van cogiendo forma como la reurbanización de Pérez Galdós y Giorgeta, aunque será mucho más relevante en la renaturalización de la avenida del Oeste, la plaza de San Agustín y el tramo de la calle San Vicente Mártir que llega desde ese lugar hasta el cruce con la plaza de España. El próximo año se ha previsto que comience la reforma, aunque todavía no ha salido a concurso. En total, 285 árboles nuevos en un eje de un kilómetro de largo que promete ser uno de los «nuevos» accesos al centro histórico de Valencia.

Quedará la guinda del mandato, la reforma de la plaza del Ayuntamiento, en el que el pasado día 13 se cumplieron los seis meses de plazo dado por el gobierno municipal a Miguel del Rey y Juan Ignacio Magro para la entrega del proyecto, con lo que ya debe estar en manos de las concejalías para que informen cada una de sus competencias. Este proyecto se llama «Re-natura», con lo que la abundancia de la vegetación será protagonista y, añado, todo un acierto para los viandantes.

Lejos han quedado las plazas renacentistas donde las enormes explanadas son lugares para observar los edificios que las forman. Cuando eso sucede a casi 40 grados ya no tiene tanta gracia y glamur como saben todos los que han estado en agosto en Florencia, por ejemplo. En síntesis, hay que bajar la temperatura a las ciudades.

De ahí la importancia de otros siete proyectos de barrio, más modestos que los citados pero igual de importantes. El Ayuntamiento ya ha adjudicado siete proyectos para renaturalizar lugares como las calles Sorní, Grabador Esteve, Sagunto, Nou d'Octubre, Aparicio Albiñana, Monestir de Poblet, el camino de Moncada o el entorno del mercado de Jesús.

En todos los encargos se destaca un término que debería estar en todos los contratos municipales: renaturalizar. Y cuanto antes se inicien las obras mejor, con el fin de que vecinos y comerciantes tengan entornos más cómodos que calles donde apenas hay árboles raquíticos oscurecidos por la polución del tráfico.

En los últimos años se ha acentuado el debate en Valencia acerca del reparto del espacio de calles y plazas, en cuanto a la pugna entre los defensores de los espacios peatonales y aquellos que propugnan el mantenimiento de carriles para el tráfico. Añado un tercer elemento, el aumento de la superficie en cada una de las reformas que se haga para arbolado y zonas verdes, con alcorques de tamaño adecuado más allá de pequeños huecos donde en unos años no caben los troncos.

Valencia fue en 2024 Capital Verde Europea y el impulso de refugios climáticos fue una de las misiones a desarrollar. Más jardines, más fuentes bebedero de agua refrigerada, más jardines verticales y más espacio para las zonas verdes en los nuevos barrios.

Cierto es que en las zonas en desarrollo es un poco pronto para pedir frondosidad al arbolado, aunque es preocupante ver en las Moreras, Turianova o Patraix edificios con espacios planos y vacíos a su alrededor. Los vecinos de esos barrios han pagado mucho dinero por sus viviendas, cantidades astronómicas tal y como está el mercado inmobiliario, con lo que deberían recibir un entorno más agradable que supere el «árbol-percha» de estos años.