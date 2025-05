Llega la temporada de incendios

Comenta Compartir

Igual el título parece algo frívolo pero no se me ha ocurrido nada mejor para llamar la atención de que hasta el próximo otoño el ... monte valenciano está en riesgo, es decir, que lo estamos todos. Y la Devesa de El Saler no es una excepción a ese peligro.

La mañana de ayer amaneció con la noticia de que Valencia había activado los llamados cañones de agua en El Saler, es decir, que respondió a la alerta roja por alta temperaturas con una buena rociada de agua sobre la pinada. Es la mejor manera de prevenir y, al ser tan llamativo, poner a vecinos y visitantes también en tensión. El ayuntamiento dispone de ocho cañones que pueden lanzar 2.996 litros de agua por minutos, desde alturas que van desde los 12 a los 16 metros, dependiendo del arbolado del entorno. Además, los bomberos tienen 16 cañones portátiles que se montan sobre trípodes. Ese refuerzo se vale de uno de los mejores sistemas de hidrantes que existe en un bosque de estas características, una malla que pone agua a disposición de los servicios de extinción cada pocos metros. Así las cosas, podríamos decir que estamos tranquilos, aunque con el fuego nunca se puede estarlo. El Ayuntamiento tiene en concurso la instalación de tres cañones más por 171.000 euros en la avenida Gola del Puchol, que acaba donde todavía se levanta el antiguo Sidi Saler, a la espera de la demolición que muchos deseamos. Con torres de hasta 14 metros de altura, se servirán del mismo depósito de 500 metros cúbicos. Los últimos años he escuchado a los expertos decir que los incendios forestales pueden producirse «fuera de temporada» con el mismo riesgo, aunque es evidente que ahora el monte empieza a secarse por la falta de lluvias. Las precipitaciones en primavera han hecho crecer los matorrales como nunca y, sobre todo, los destrozos de la dana han servido para que se dispare el riesgo. En algunos lugares de la provincia, los servicios de extinción literalmente no podrían pasar al quedar arrasados los caminos. La gravedad no es tal en Valencia, aunque los últimos años hemos sido testigos de numerosos conatos de incendios, en su mayor parte intencionados. Una reciente condena podría llevarnos a pensar que el problema está solucionado. Nada más lejos de la realidad. Conservar y mejorar la Devesa de El Saler es una de las primeras obligaciones de cualquier gobierno municipal. Alguien podría tachar esta afirmación de exagerada en comparación con otros asuntos pero mi experiencia me inclina a pensar que ha sido así siempre. De ahí que bienvenido sea la nueva inversión para el sistema de prevención y extinción de incendios, lo mismo que animar a que sea cada vez mejor. El impacto de la dana ha sido terrible en la Albufera, donde se han centrado buena parte de los esfuerzos municipales, pero echo en falta más proyectos para la regeneración de cordones dunares, malladas, pistas forestales y la ejecución de los derribos pendientes. La práctica totalidad dependen del visto bueno de la Demarcación de Costas, por lo que sería bueno un entendimiento sobre el nuevo deslinde propuesto por el Ministerio en la parte sur de la gola del Puchol. Todo necesita de una coordinación adecuada entre las administraciones públicas, pero me atrevo a decir que en proyectos de litorales como Valencia es indispensable. Hablo de El Saler, de Pinedo y también de El Perellonet, pero no quiero dejarme fuera la necesaria reforma del paseo marítimo de las playas del Cabanyal y la Malvarrosa. De momento no se entienden ni con el monumento a Joaquín Sorolla.

