Un intento más para la Almoina

Uno ha tenido el privilegio de ver trabajar a los arqueólogos en la Almoina cuando sólo tenían en su cabeza lo que ahora ve el ... público. Admiro esa capacidad de descubrir pistas apenas con un trozo de pavimento, una piedra o un objeto enterrado en la tierra. Por eso me duele más el mal estado que padece el Centro Arqueológico.

Las humedades son un problema que se arrastra prácticamente desde que acabaron las obras de reurbanización de la plaza Décimo Junio Bruto (no me digan que el nombre no es bonito, ojalá fuera el de la calle donde vivo). Deben estar a punto de cumplirse los 25 años de la apertura y ahora se quiere poner solución con la esperanza de que sea la solución definitiva contra las goteras.

Hasta 33 deficiencias por humedades aparecen en el pliego de condiciones del concurso que ha sacado el Ayuntamiento con una inversión de 1,69 millones de euros. Hay fotografías que parecen más bien el interior de las cuevas de la Vall d'Uixó por las estalactitas que forma la corrosión debido al agua. Pongo la cifra para que tengan una idea de lo que ocurre debajo de donde pisan miles de personas en uno de los lugares más turísticos del centro de Valencia.

Quizás fue un error colocar una lámina de agua en parte de la cubierta. O la solución de los materiales elegidos estuvo lejos de ser la idónea a la vista de las filtraciones. No lo sé ni lo entiendo porque aquello estuvo en manos de los mejores arquitectos, pero la realidad es que los restos de la ciudad fundacional de Valencia no están mantenidos como se merecen.

Ojo, hablamos del lugar que pisaron los primeros ciudadanos de la ciudad, más allá de alguna tribu que pudiera estar antes por aquí. Y tenemos la suerte de poder ver las calles, pavimentos y hasta el arranque de algunos edificios, perfectamente explicados por los arqueólogos, que nos enseñaron a comprender la evolución de Valencia capa a capa, como si fuera una tarta, en ocasiones sin ningún respeto por lo que había antes en el lugar.

Este concurso y los estudios encargados en el mandato anterior avalan que el Ayuntamiento no desea hacer lo mismo pero es que la tramitación de estos asuntos es tan lenta que no deja de sorprenderme que el primer informe, donde aparecen las fotografías de los lugares dañados, esté datado en noviembre de 2022.

Es una pena que las intervenciones públicas, sobre todo en materia de patrimonio histórico, vayan a una velocidad tan lenta. Justo al lado, en la Catedral, hay varios proyectos que esperan pacientemente autorización e internarse en las calles de Ciutat Vella es confirmar esa sensación.

Pero volviendo a la Almoina, recomiendo una visita para conocer algo más de nuestra ciudad. Las humedades son perjudiciales para los restos arqueológicos, aunque no para los visitantes. Se está más que bien cuando fuera luce un sol abrasador y de paso se empapa uno de la historia de Valencia, que como no podía ser de otra manera tuvo momentos de gloria y también de tortura y muerte, como aparece en la exposción.

Es una pena que no pueda ampliarse la exposición, pero la plaza da lo que da. Para los más jóvenes, hay que recordar que en principio ahí no debía ir ningún espacio abierto, sino la construcción de una gran Basílica de la Virgen, lo que por fortuna no sucedió. Así podemos disfrutar de un pequeño gran trozo de historia. Ahora, sólo hay que esperar que las obras funcionen, la climatización sea la adecuada, la cubierta deje de dar problemas de goteras y así podamos proteger más a las personas que fundaron Valencia, ahí es nada.

