Somos más y faltan viviendas

Somos más vecinos que nunca en Valencia y la inmensa mayoría pide a las Administraciones públicas más implicación para desbloquear el problema de la vivienda. ... Dos noticias relacionadas como si fueran sendos barrancos que confluyen en uno y propician un tsunami que padecemos todos en el Cap i Casal.

La falta de vivienda es una vieja conocida que se ha constatado en el último infobarómetro de opinión ciudadana publicado por el ayuntamiento. El otro asunto, el aumento del padrón, reconozco que es algo que no vi venir y me ha pillado por sorpresa. Según el servicio del Padrón, en Valencia hay empadronadas 844.424 personas, lo que supone un aumento de caso 20.000 personas según el último recuento. Falta ajustar el dato con el Instituto Nacional de Estadística, que habla de 841.169 vecinos, aunque en cualquier caso no recuerdo una cifra tan alta nunca.

La causa, en mi opinión, pasa por los 10.916 ucranianos y los 7.911 rusos que viven en el Cap i Casal. Dentro de la desgracia que están viviendo estos países, al menos debe ser un consuelo para estas familias residir en una ciudad tan fantástica. Colombia (20.461), Italia (15.518), Venezuela (10.264), Ucrania (10.196), China (8.988) y Rusia (7.911) son, por este orden, los países con más ciudadanos empadronados. Es obvio decir que la atracción por la ciudad es una buena noticia, aunque hay que dar una buena respuesta a estas personas y al resto para una oferta de vivienda más accesible y adecuada.

Cada uno buscará donde pueda, es la vida, aunque los últimos dos años no paran de verse vehículos de alta cilindrada y matrícula ucraniana o rusa en la avenida de Francia, por ejemplo. Quiero decir que la demanda de vivienda se sitúa en todos los niveles, desde los barrios más populares hasta los edificios de lujo con piscina.

Y eso me lleva al segundo asunto, la encuesta sobre vivienda que también se conoció ayer. Uno de los apartados que me parece más interesante es el del papel que deben jugar las Administraciones públicas para fomentar el alquiler. El 94% afirma que el parque público de viviendas debe aumentar, mientras que el 93,4% señala que se deben fomentar las herramientas para que los particulares saquen pisos vacíos al mercado en Valencia.

¿Cómo? Aumentando la seguridad jurídica para los arrendadores (93,7%), desgravaciones fiscales para quien pone una vivienda en alquiler (82,6%) o ayudas a la rehabilitación (87%) entre otras. Pongo el acento en los arrendadores porque en la misma encuesta, los que son dueños de algún piso vacío dicen que no lo alquilan porque está en mal estado y necesita reforma (25,6%) o no se fían del pago de los posibles inquilinos (21,1%).

Estas dos causas explican el elevado número en Valencia de viviendas vacías. No hay un número fiable sobre esto porque la última estadística se remonta a varios lustros atrás, aunque seguro que sorprendería una cifra tan alta.

Y luego está el asunto de los apartamentos turísticos. El 59% de los encuestados dice que son un «problema importante» en la zona donde viven y eso que no se precisa si incluyen las plantas bajas, donde se han disparado las reformas de tal modo que el gobierno municipal se vio obligado a decretar la paralización hasta que se apruebe una normativa pendiente de aprobación definitiva.

Y me llama también la atención que el 30,1% alerta como importante el tema de las ocupaciones ilegales, lo que justifica también que el ayuntamiento ponga en práctica todas las medidas anunciadas las últimas semanas para frenar ese fenómeno tan perjudicial.