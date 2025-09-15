¿Qué ha fallado en el viejo cauce?

Inicio de los trabajos para el nuevo contrato exclusivo de limpieza, mantenimiento y reposición del mobiliario para el Jardín de Turia, con la figura del ... guardaparques». Así reza el anuncio de la alcaldesa María José Catalá sobre la futura gestión del viejo cauce.

¿Qué ha fallado para llegar a esta situación? El Ayuntamiento se ha visto obligado a darle la vuelta como un calcetín a la manera de trabajar en uno de los jardines más singulares de España. Hasta ahora, el Organismo de Parques y Jardines se encarga de su gestión y cuando se adjudique el concurso, pasará a manos de una empresa, sin más.

¿Es el fracaso de la gestión pública? Está claro que el estrés que soporta el jardín del Turia es enorme, con miles de personas que bajan a diario a disfrutar del parque. Además, la tendencia desde el principio a colocar instalaciones impropias de una zona verde, como si fuera un cajón de sastre, tampoco ha ayudado.

Desde que recuerdo ha habido problemas en el viejo cauce. Pintadas, matorrales creciendo entre los sillares de los puentes históricos, baches en los carriles bici, asentamientos, degradación de zonas fallidas como la Casa del Agua o inventos algo extraños que han distorsionado demasiado lo que debe ser un jardín ¿De verdad el puente de las Artes tiene que ser tan ancho para provocar una huella debajo casi insoportable? Lo dudo.

Es el relato de un fracaso, pero no de este gobierno municipal, sino de algo que se arrastra desde hace décadas. La consecución para Valencia del jardín del Turia fue un triunfo ciudadano y colectivo, seguramente uno de los primeros pasos del Cap y Casal en la Transición optimista.

«El río es nuestro y lo queremos verde», decían. Décadas después, es imposible contener una sonrisa al ver los grupos de tiendas de campaña, que por cierto han desaparecido tras la presión del Ayuntamiento y la insistencia a esas personas para que se trasladen a albergues.

¿Es demasiado grande el jardín del Turia para una gestión eficaz? El Consistorio ha tratado los últimos años de mejorar la seguridad ciudadana con la colocación de cámaras de vigilancia y teléfonos SOS, abrió un retén de la Policía Local en el parque de Cabecera y reforzó las patrullas, por ejemplo.

Aún así, la decisión ha sido quitarle el viejo cauce al Organismo de Parques y Jardines. ¿Y qué pasa con lo del guardaparques? «Agente de conservación encargado de proteger y preservar áreas naturales, históricas y culturales, realizando funciones que incluyen la vigilancia, el control de visitantes, el monitoreo de la biodiversidad, la educación ambiental y la prevención de incendios», se indica en su definición. Nada se dice de darles autoridad para sancionar, aunque seguro que es lo primero que todo el mundo pensó tras el anuncio.

Hasta ahora, la gestión de los jardines de Valencia se ha dividido en dos zonas, norte y sur, con el límite del viejo cauce. Eso cambiará tras el concurso y, si funciona el modelo, la siguiente pregunta será si se extenderá a otros grandes parques de la ciudad como Viveros.

En todo caso, la empresa que gane el concurso tendrá un buen «marrón» con todos los ojos puestos en ver si puede mejorar el aspecto del jardín del Turia. Eso sí, que no deje de ser lo que los cursis llaman un «crisol» de la sociedad con personas dando clases de baile, gimnasia sobre colchonetas, celebrando cumpleaños en las zonas de picnic o trabajando en una especie de arte marcial con espadas medievales (lo he visto, lo prometo).

Algunos dirán que el viejo cauce está a punto de morir de éxito y de ahí la privatización de su gestión. Otros, que hay más problemas en el Organismo de Parques y Jardines a resolver. Pero en el fondo, lo que debe imperar en el nuevo modelo es que la mayoría lo queremos verde.