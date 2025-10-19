Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja una lluvia de premios por toda España con 19 ganadores y más de 183.369 euros
LP

La ciudad escondida

El campamento de chabolas en el viejo circuito del Grao se hace cada vez más grande a la espera de resolver la puesta en marcha del PAI de 3.200 viviendas

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:27

Comenta

Es un asunto ya tratado alguna vez en LAS PROVINCIAS pero conviene recordarlo. El mayor asentamiento de chabolas en Valencia no se encuentra en el ... jardín del Turia sino en un lugar donde cada nadie lo ve. Sobre el asfalto del antiguo circuito de Fórmula 1 en el Grao no para de crecer la huella de refugios precarios (me niego a llamarles casas) a la espera de que finalicen los trámites para la construcción de 3.200 viviendas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  3. 3 «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»
  4. 4

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía
  5. 5

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  6. 6

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia: «Los falleros son como una familia, siempre te protegen y están contigo»
  9. 9

    Mayrén Beneyto: «Nadie que yo no quisiera me llevó al huerto»
  10. 10 Así son las mejores patatas bravas de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La ciudad escondida

La ciudad escondida