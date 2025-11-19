Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las víctimas y la política

El papel que desempeñaron Mazón o Sánchez ante la tragedia es relevante para las asociaciones de afectados; quién ha designado a Pérez Llorca, no

Pablo Salazar

Pablo Salazar

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:39

Quien diga que se pone en el lugar de las víctimas de la dana y que comprende su frustración está cometiendo un grave error y ... demostrando poseer muy poca inteligencia emocional. No es posible sentir el dolor, la angustia y, por qué no, el resentimiento de aquel que el 29 de octubre de 2024 perdió a su padre, a su madre, a su mujer, a un hijo... o a varios de ellos, que también hay casos. Sobran los lugares comunes. Como están de más los abrazos de los dirigentes socialistas y del resto de partidos de izquierdas cada vez que ven a los representantes de las asociaciones manifestándose a las puertas del Palau, de Les Corts o del Congreso. Una empatía contaminada desde el primer momento por la descarada búsqueda de una rentabilidad electoral. ¿O ya nos hemos olvidado de la ministra de Igualdad y su descarada nota, «ahora es nuestro momento», cuando ni siquiera sabíamos el número exacto de fallecidos por las inundaciones? Con las víctimas, con las familias de los que perdieron la vida, hay que estar, acompañar y. en la medida de lo posible, ayudar. Y al mismo tiempo, dejar que la justicia haga su camino y determine las posibles responsabilidades penales, si las hubiere. Lo que no se puede hacer es convertirlas en una especie de oráculo al que se acude para encontrar respuestas y orientación. El criterio político de los portavoces de las entidades que se han ido constituyendo en defensa de la memoria y de los intereses de las víctimas de la dana es respetable, pero tan discutible como cualquier otro. Es lógico que se feliciten por la dimisión de Mazón, incluso que se atribuyan el logro de su marcha. Casi desde el primer día hemos defendido que el todavía president era responsable político. Como Pedro Sánchez. Lo que ya no es tan lógico es que se rechace la designación de Pérez Llorca como sustituto y se alegue que no puede ser que un asunto valenciano lo negocien «un gallego» (en referencia Feijóo) y «un señor de Bilbao» (Abascal). Porque entonces habrá que recordarles que a la señora de Gandia (Morant) con la que se abrazan a las puertas del Palau, de Les Corts o del Congreso, la eligio «un señor de Madrid» (Pedro Sánchez). Y nos adentraríamos en un debate que no nos conduciría a un callejón sin salida. Café para todos o para nadie. Sí, es cierto, a Pérez Llorca lo ha nombrado Feijóo con el beneplácito de Abascal. ¿Y? No creo que ese sea un tema que las asociaciones de víctimas de la dana deban criticar. Con la de cosas que fallaron el 29-O. Mazón el primero, por supuesto, el Cecopi en su conjunto. Y la CHJ, y Aemet. Y no se olviden de un tal Pedro Sánchez.

