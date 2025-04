El Ventorro de Sánchez

Compartir

Es imposible no imaginar lo que habría ocurrido y lo que estaría sucediendo en este país si el gran apagón se hubiera producido con un ... Gobierno del PP al mando. Qué se habría dicho en las redes (no en la eléctrica sino en las otras, en las contaminantes), cómo respiraría la calle, qué se debatiría (se gritaría) en las tertulias televisivas, cuántos manifestantes se concentrarían ante las sedes de los populares... Y qué estaría tuiteando (o como se diga ahora) Jordi Évole, uno de los comunicadores del régimen. Junto a Broncano, Intxaurrondo, Cintora, Pastor&Ferreras... Porque si al presentador catalán, con la que estaba cayendo en España, no se le ocurrió otra cosa que colgar el siguiente comentario -«Que alguien mire si cuando se ha ido la luz Mazón estaba en El Ventorro»- es fácil deducir a dónde habría llegado con su fina ironía estando Feijóo en la Moncloa. Pero el caso es que quien está en la Presidencia del Gobierno es el socialista Pedro Sánchez. Y en la de la Red Eléctrica la también socialista y exministra de Zapatero (siempre Zapatero...) Beatriz Corredor, con un sueldo anual de 546.000 euros. Circulan profusamente -en la medida en que es posible dadas las limitaciones de estos días- sendos vídeos en los que el uno y la otra descartan por completo que se pueda registrar un apagón total como el del lunes. Resultaría cómico si no fuera porque el destino de un país está en sus manos. La sensación de indefensión y de fragilidad ante una situación fuera de lo normal es muy inquietante. Hemos construido -sería más correcto decir, han construido- un Estado omnipresente, con distintos niveles territoriales (local, provincial, autonómico y nacional), con una megaestructura administrativa, con cargos políticos como si nos sobrara el dinero y jefes de gabinete de los jefes de gabinete. Pero con eso y con todo, cuando un acontecimiento se sale de lo habitual, el fracaso es siempre el mismo. Lo vivimos y padecimos en la pandemia, con la falta de coordinación, la carencia de material sanitario, la distinta manera de responder ante idénticos desafíos. Lo hemos sufrido en Valencia con la dana, con el retraso en intervenir y el enfrentamiento permanente entre el Consell y el Gobierno. Y ahora, nuevamente, con el apagón. Un caos que aquí fue menos caos gracias a que era fiesta en gran parte de la Comunitat. Distintos actores y diferentes siglas pero idéntica falta de respuesta rápida y eficaz. Los planes de emergencia no contemplaban que 'desaparecieran' 15 gigavatios de golpe. ¿Quién hizo esos planes de emergencia? ¿La exministra Beatriz Corredor?

