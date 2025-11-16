¿No ha terminado la Guerra?

El afán de la izquierda por reescribir la historia parece no tener fin. Detrás de su obsesión por sacar a pasear el cadáver de Franco ... a la menor ocasión se esconde el deseo de retroceder en el tiempo hasta julio de 1936, cuando una parte del Ejército se levanta en armas contra el Gobierno del Frente Popular y estalla la Guerra Civil. El pasado que recuerdan lo amoldan a sus intereses ideológicos -con todo tipo de trampas, atajos y tergiversaciones- para acabar dibujando un cuadro idílico. España, nos cuentan, vivía por fin en paz y en libertad gracias a que los partidos «de progreso» (socialistas, comunistas y anarquistas) estaban acabando con los privilegios de «las castas» que habían mandado desde la noche de los tiempos (la aristocracia, la burguesía, el clero y los militares). Formábamos parte del club de las democracias liberales europeas y poco a poco revertíamos el atraso económico, educativo y de infraestructuras. Este paraíso saltó por los aires por culpa de la sublevación.

Pero el relato fantástico (el que se enseña en las escuelas y el que propaga la cultura subvencionada y los medios de comunicación afines al Gobierno) prosigue: la dictadura que vino a continuación, una vez terminado el conflicto, tuvo de alguna forma continuidad en la monarquía. La Transición, según la izquierda antisistema (que antes era Podemos pero que ahora es también el PSOE sanchista) no fue un logro, un hito histórico, sino la perpetuación del régimen con un simple cambio de cromos. En el fondo, añaden, siguieron mandando los mismos, las mismas empresas, las mismas familias. No se produjo el necesario ajuste de cuentas con el que algunos soñaban. Y por el que todavía suspira más de uno (baste señalar que para los próximos días están convocadas en Elda sendas concentraciones después de que un juzgado de dicha localidad haya citado a declarar como investigados al exministro Rodolfo Martín Villa y al agente Daniel Aroca del Rey por su presunta implicación en la muerte de Teófilo del Valle en 1976, es decir, hace casi cincuenta años. Martín Villa tiene ya 91 años).

Para mantener vivo este relato nada mejor que las leyes de memoria histórica y de memoria democrática, los proyectos de resignificación del antiguo Valle de los Caídos, los actos con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco, los libros, documentales, películas, debates y todo lo que haga falta -¿de quién es el dinero público? Pues eso- con tal de hacer ver -que es de lo que se trata- que la derecha política es heredera del franquismo y, como tal, dictatorial, fascista, mientras la izquierda conecta con aquel Shangri-la en el que todos vivían felices. La realidad, por supuesto, es bien distinta. La guerra no empieza en el 36 sino en el 34, en el momento en que el socialismo no acepta que en España gobierne la derecha y se tira al monte, a la revolución. Porque aquellos partidos no tenían nada de «progresistas» (los de ahora, tampoco) sino que se miraban en el espejo de la Unión Soviética, su modelo. Por eso, durante la contienda, ni Francia ni el Reino Unido ni Estados Unidos ni ninguna de las democracias occidentales ayudaron abiertamente al ejército republicano, como si lo hicieron la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini con el bando franquista. Temían, y con razón, que en caso de ganar, España cayera bajo la órbita de Stalin, que sí que respaldó militarmente a los frentepopulistas.

La Transición que arrancó tras la aprobación de la Ley de reforma política (cuando el régimen se hizo el harakiri) no fue modélica, no hay por qué presentarla como un proceso sin sobresaltos y en el que todos intervinieron con altura de miras y sentido de Estado. Hubo de todo pero el resultado es que, ahora sí, España lleva casi medio siglo de desarrollo en paz y en libertad. E integrada en Europa. No como en el 36, cuando los asesinatos políticos estaban a la orden del día y la quema de conventos, también.

La Guerra Civil, felizmente, terminó, con un trágico balance de muertos y de represaliados por ambos bandos. Que haya más víctimas de una parte (la republicana) que de la otra (la nacional) no legitima ni exonera a un bando que también mató y torturó. Tratar de perpetuar un relato fantástico que en absoluto se corresponde con la realidad es la manera que tiene la izquierda de querer ganar la maldita guerra casi noventa años después de iniciada.