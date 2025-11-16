Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

¿No ha terminado la Guerra?

El revisionismo histórico de la izquierda se vale de Franco para dar la vuelta al conflicto y, de paso, impugnar la Transición

Pablo Salazar

Pablo Salazar

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:13

El afán de la izquierda por reescribir la historia parece no tener fin. Detrás de su obsesión por sacar a pasear el cadáver de Franco ... a la menor ocasión se esconde el deseo de retroceder en el tiempo hasta julio de 1936, cuando una parte del Ejército se levanta en armas contra el Gobierno del Frente Popular y estalla la Guerra Civil. El pasado que recuerdan lo amoldan a sus intereses ideológicos -con todo tipo de trampas, atajos y tergiversaciones- para acabar dibujando un cuadro idílico. España, nos cuentan, vivía por fin en paz y en libertad gracias a que los partidos «de progreso» (socialistas, comunistas y anarquistas) estaban acabando con los privilegios de «las castas» que habían mandado desde la noche de los tiempos (la aristocracia, la burguesía, el clero y los militares). Formábamos parte del club de las democracias liberales europeas y poco a poco revertíamos el atraso económico, educativo y de infraestructuras. Este paraíso saltó por los aires por culpa de la sublevación.

