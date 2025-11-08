¿Cuándo salimos a manifestarnos por el pueblo saharaui?

Comenta Compartir

¿Cómo que no te acuerdas? Sí, hombre, sí. Haz memoria. No había mitin, congreso 'federal', reunión comarcal, agrupación local, manifestación por el Día de ... la Dona Treballadora o por el 25 d'Abril en la que faltara una bandera del Frente Polisario. Exacto, esa, con tres franjas, negra arriba, blanca en el centro y verde abajo, y con una luna y una estrella en la franja central. Ambas rojas, como diciendo... ¿Ya te acuerdas o no? A ver, pero si tienes que guardar en un cajón el típico pañuelo saharaui con el que acudías a algún pleno del Ayuntamiento o de Les Corts. El 'tagelmust' leo que se llama, un turbante que se utiliza en el desierto para protegerte del sol y que quedaba un tanto ridículo en la calle Navellos. Pero, claro, era un signo de solidaridad con el pueblo oprimido, con la antigua provincia española, la número 53. De donde nos fuimos hace cincuenta años (los acuerdos de Madrid se firmaron el 14 de noviembre de 1975). De mala manera, después de la 'Marcha verde', una operación hábilmente orquestada por Hassán II que aprovechó la debilidad del franquismo, con el dictador agonizando en el hospital La Paz, donde murió el 20. Dejando por resolver un conflicto que ahora, medio siglo después, se encamina hacia una dirección completamente diferente a la reivindicada por el Polisario e históricamente respaldada por la izquierda. Nada de autodeterminación. La ONU reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio y su plan para dotarlo de una cierta autonomía. Que es lo que avaló el Gobierno de Sánchez en 2022, lo que supuso un giro radical sobre la tradicional postura española que habían defendido los ejecutivos de la democracia, desde los de la UCD a los del PSOE y el PP. Todos. ¿Ya has hecho memoria o no? Fue antes de que de la causa saharaui pasaras a la causa palestina. Y que guadaras el 'tagelmust' para ponerte la 'kufiya', el pañuelo palestino, el que llevaba el otro día Javier Bardem en una alfombra roja. Pero digo yo que se podrá reivindicar las dos cosas, ¿no?, el Estado palestino y la autodeterminación del Sáhara, que lo uno no tiene por qué quitar lo otro. Que te puedes adornar los lunes, miércoles y viernes con el 'tagelmust' y los martes, jueves y sábados con la 'kufiya', dejando los domingos para descansar de tanto postureo. A no ser, por descontado, que todo fuera impostado, oportunista, populista. Y que una vez el Gobierno sanchista ha dado la espalda a los que en día fueron ciudadanos españoles y ahora van a ser marroquíes, a tí haya dejado de importarte lo más mínimo. Que seguramente, me temo, va a ser eso, ¿verdad?

