La ronda del 5, un gran bulevar

Comenta Compartir

María José Catalá cumplirá a mediados de junio dos años en la Alcaldía de Valencia, el ecuador de su... ¿primer mandato? Las urnas de 2027 ... lo decidirán, si es que el PP -su partido- no le tiene reservado antes de esa fecha otro cometido. Su gestión, como la del resto de administraciones públicas, ha quedado condicionada e hipotecada por la dana. Pero Catalá precisa con urgencia armar un proyecto de ciudad con características propias. Propias e ilusionantes. No le vale el modelo expansionista y de vocación internacional de Rita Barberá ni el localista y de mirarse al ombligo de Joan Ribó. Una vía diferenciada. Hay obras, unas en marcha y otras en fase de tramitación, que ha heredado de las anteriores corporaciones, aunque ahora se estén reformulando: la plaza del Ayuntamiento, San Agustín, el bulevar de García Lorca, el PAI de Benimaclet... ¿Y las nuevas? Le ofrezco una idea (otra, la anterior, la de hacer del paseo de la Alameda un verdadero paseo en lugar de un aparcamiento al aire libre sigo esperando que se concrete en algo). La futura pinacoteca en la antigua sede de Hacienda en Guillem de Castro podría ser la última pieza que jalonase un bulevar, el de la antigua línea 5 de la EMT (y antes de la EMT y la Saltuv, de los tranvías), la llamada ronda interior. Cojan un mapa de Valencia y recórranlo con calma: arranca el recorrido en el palacio de Justicia (con la rehabilitación casi a punto) y en los jardines de la Glorieta y el Parterre; a continuación, el eje comercial de la calle Colón; seguidamente la plaza de Toros, con el museo Taurino, y la estación del Norte (también en plena restauración); más adelante, la iglesia de San Agustín y el nuevo museo; el MuVIM, los jardines del antiguo hospital y la biblioteca municipal; las torres de Quart y Santa Úrsula; la Beneficència, el IVAM y el asilo de San Juan Bautista, hoy sede de la Universidad Europea; la casa Museo Benlliure; las torres de Serranos; la antigua casa de los caramelos, adquirida por la Politécnica para centro cultural; la iglesia y el palacio del Temple, sede de la Delegación del Gobierno; los palacios de Cervellón y Montortal; el conjunto de Santo Domingo y la fundación Bancaja, todo ello en la plaza de Tetuán, cerrando la ruta circular. ¿No debería tener todo este itinerario un tratamiento urbano único y singular? Aceras anchas y unificadas, arbolado frondoso, mobiliario muy seleccionado, sin excesos. Menos coches, menos aparcamientos de motos, a ser posible menos autobuses y ¿por qué no? un tranvía, como en cualquier ciudad europea que se precie, que no los reserva para la periferia. ¿Es tanto pedir? ¿Es tanto soñar?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión