Un referéndum en París

En Valencia votamos en qué lengua queremos que se eduque preferentemente a nuestros hijos y en París acaban de hacerlo para decidir si 500 calles ... de la capital francesa son sometidas a un proceso de «renaturalización», es decir, reducir las calzadas y el espacio para aparcar y ganar zona verde. En las votaciones parisinas ha ganado ampliamente la opción ecológica, con un 66% de los votos. Pero -problema- apenas participaron 57.000 vecinos. Que no son muchos (más bien son muy pocos) si tenemos en cuenta que con el área metropolitana estaríamos hablando de una población de más de 12 millones de personas. Este vendría a ser uno de los problemas de esa democracia directa sobre la que recientemente escribía con su característico buen criterio Xuso Civera ('Democracia en «la morta viva»', LAS PROVINCIAS, 13 de marzo de 2025). Así que no, no creo que sea una buena idea someter al criterio de unos pocos ciudadanos el futuro de una ciudad, llámese París o Valencia. La alcaldesa de allí, la socialista Anne Hidalgo, debería aplicar lo que llevara en su programa electoral respecto a la movilidad. Y la de aquí, la popular María José Catalá, tres cuartos de lo mismo. Y evitar en la medida de lo posible el recurso al populismo de hacer ver que se gobierna con el respaldo del pueblo, porque eso, en una democracia, se da por sentado. En la movilidad, como en tantas otras cuestiones/sectores/actividades, se movilizan siempre más unos que otros. Más los que están a favor de la «renaturalización» que los que prefieren dejarlo todo como está y que el coche, o mejor dicho, los dueños de los coches, no sufran tanto para circular y aparcar. Si a mi me preguntaran qué modelo me gusta más para mi calle, sin duda escogería uno que dejara un único carril de circulación, aparcamiento en batería, carril bici y unas aceras más anchas. Pero ¿y si todos en Valencia decidiéramos lo mismo? ¿Cómo nos desplazaríamos? ¿Qué haríamos con los 300.000 vehículos censados? ¿Se podría garantizar la eficacia de las labores de carga y descarga para los comercios? ¿Llegaríamos a tiempo al trabajo? Una calle «renaturalizada» es mucho más atractiva que una con poco verde verde y mucho gris asfalto. La clave es encontrar la compatibilidad lo más amable posible entre las distintas formas de movilidad y unas ciudades menos agresivas y estresantes. En definitiva, María José Catalá, que por lo que a mi respecta no hace falta que convoques un referéndum a la parisina. Basta con que apliques tu programa sobre movilidad urbana. Sea el que sea, todavía no tengo claro cuál es.

