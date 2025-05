Quo vadis, Paco Camps?

Comenta Compartir

No sé qué fue antes, la lectura del ejemplar de la colección de Joyas Literarias Juveniles con la edición de la novela de Enrique Sienkiewicz ... o el visionado de la película protagonizada por Robert Taylor y en la que Peter Ustinov estuvo nominado al Oscar por su papel como Nerón. Pero el caso es que 'Quo vadis?' pasó a formar parte de la cultura que nos acompañó primero en la niñez y luego en la juventud. Cualquier comparación entre el pasaje supuestamente histórico -en el que a Pedro se le aparece Jesús, que le reprende por abandonar Roma- y la realidad política valenciana va a sonar no sólo irreverente sino un tanto forzada. Pero me puedo imaginar que es la fórmula que utilizarían Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo si se encontraran con Francisco Enrique Camps Ortiz, más conocido por Paco Camps, camino del sarao reivindicativo y de impulso hacia no se sabe dónde que le han organizado o que, mejor dicho, se ha organizado, mañana sábado y que tendrá como escenario el Veles e Vents, en la Marina. «Quo vadis, Paco?». Pregunta -retórica en este caso- a la que él seguramente respondería: «A recuperar el tiempo perdido, todos los años transcurridos desde que en 2011, y a pesar de haber ganado por mayoría absoluta, me obligasteis a dimitir por un caso, el de los trajes, del que fui absuelto. A recuperar el tiempo y a reivindicar mi honor, mi prestigio, mi nombre. Y ya de paso, a proponerme como alternativa. Para lo que sea, la presidencia del partido, o para ser candidato a la Generalitat o a la Alcaldía. Porque tú, Carlos, eres un zombi, aunque no lo sabes, y crees que puedes seguir como si tal cosa. Y tú, Alberto, eres consciente de que no lo puedes mantener por más tiempo porque al final acabará afectando a tus expectativas electorales. Me arrojasteis a los pies de los caballos, dejasteis que me pisotearan, que se burlaran, no me defendisteis, mirasteis para otro lado, os pusisteis de perfil. ¿Y ahora me preguntáis que a dónde voy? Voy a por lo que es mío, lo que me pertenece. ¡Mi partido, mi presidencia, mi Generalitat! Y si no queréis que sea el candidato a la Generalitat, la Alcaldía de Valencia. ¿O acaso hay alguien que haya hecho por Valencia más que yo? Bueno, y que nuestra añorada Rita Barberá. ¿Que a dónde voy? A Roma, yo no huyo de ella, como Pedro, voy a ella, pero no para que me crucifiquen boca abajo, cosa que ya intentaron y no consiguieron, sino para salvarla del desastre. Como ya hice en 2003, a partir de mi primera victoria. Por eso me voy a rodear de más de mil fieles, para demostraros que no hay mejor renovación que los valores clásicos. ¿Y qué mejor valor clásico que yo?».

