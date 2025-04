Pradas y Bravo... y Bernabé

Compartir

Ha salido Carlos Mazón a defender a la exconsellera Salomé Pradas ante las críticas que desde algunos foros -incluyendo esta columna- se han deslizado acerca ... de su nula preparación para el cargo que ocupaba el día de la dana. «Tiene la misma formación que su antecesora, Gabriela Bravo», ha declarado el presidente de la Generalitat. Es cierto. Ambas son juristas. Pradas, abogada, Bravo, fiscal. El currículum de la segunda ocupa veinte folios, aunque incluye tanto sus destinos en el ministerio público como su paso por el Consejo General del Poder Judicial, las leyes e iniciativas emprendidas desde su cargo en el Consell y las conferencias pronunciadas, la asistencia a cursos y seminarios, la participación en mesas redondas, la publicación de artículos de prensa... En fin... Todo lo cual la acredita profesionalmente para la responsabilidad que ejercía sobre la competencia en Justicia, no así sobre el departamento de Emergencias. Lo mismo que Pradas. ¿Qué sabían, la una y la otra, sobre incendios forestales, inundaciones, planes de evacuación, sistemas de alarma, funcionamiento de la UME, coordinación con el resto de administraciones...? Nada. Como se demostró, en un caso, el 29 de octubre; y. en el otro, con el tren de Bejís, al que nadie avisó que se dirigía hacia un fuego fuera de control y que a punto estuvo de terminar en tragedia. Tiene razón el presidente de la Generalitat en que la preparación de su antecesora no era mejor que la de Pradas. Pero eso no invalida la crítica de que en puestos que requieren un conocimiento técnico se coloque a personas que carecen de experiencia laboral o de estudios sobre el tema. En cualquier caso, la una y la otra, Pradas y Bravo, son lo que dicen ser, abogada la primera, fiscal la segunda. Y no como Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno y aspirante a la Alcaldía de Valencia, cuyo currículum era falso. Al menos el que figuraba en la web del PSPV-PSOE. No es licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual porque no completó los estudios. Eso sí, en la web del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática nos aclaran que inició su carrera profesional en 2001 (no dice en qué), mientras que la Wikipedia 'informa' que ha estado «muy vinculada a la red de entidades sociales del barrio de Patraix , especialmente al movimiento escucha, el club de natación o el mundo de las fallas». Me quedo más tranquilo al saber que al frente de la Delegación del Gobierno, mandando la Policía Nacional, la Guardia Civil y hasta la Confederación Hidrográfica del Júcar, hay una dirigente a la que le gusta nadar.

