Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes reparte más de 126.488 euros entre dos jugadores y toca en un municipio de solo 2000 habitantes

El PP valenciano ha enloquecido

Reaparecen viejas rencillas y las capillitas del partido, más territoriales que ideológicas, imponen su ley en lugar de poner por delante el interés general

Pablo Salazar

Pablo Salazar

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:52

Lejos de afrontar el problema que en clave política se planteó tras la tragedia del 29 de octubre de 2024, el PP valenciano, con Carlos ... Mazón al frente, prefirió abrazar la táctica de «ganar tiempo». Visto lo visto, la opción lógica hubiera sido reconocer entonces los errores cometidos y dimitir, dando paso a un sucesor/a que no estuviera manchado por el barro tóxico y letal de la riada. No lo hizo y la dirección nacional del partido lo asumió. Tal vez no le quedara otra, el botón nuclear lo tenía Mazón, pero la presión que ahora se ha ejercido sobre el ya ex president se podía haber intensificado en aquellas primeras semanas. Al parecer, visto a 350 kilómetros de distancia, el galleguismo sigue siendo el estilo dominante en la calle Génova. Aunque con Rajoy y el 'procés' ya se demostró que los problemas no se arreglan por meterlos en un cajón y esperar a que se solucionen. Y ahora, cuando al final todo ha explotado, no es que la casa esté por barrer, es que está hecha un asco. Los partidos -casi huelga explicarlo- no son organizaciones ejemplares. En la hoguera de las vanidades arden también complejos, mezquindades, resquemores varios y, sobre todo, mucha mediocridad. De tal manera que desaparecido Mazón, el PPCV no se dedica a buscar la mejor opción para los ciudadanos, para el interés general, sino que saca a la calle los viejos agravios, las cuentas pendientes, los dichosos desequilibrios territoriales de una comunidad mal articulada y muy poco vertebrada. Nada nuevo bajo el sol, por otra parte. Zaplana y su entorno (el 'entorno', palabro muy de periodistas, es siempre peor que el personaje en torno al que giran) se pasaron años viendo a Rita Barberá como una amenaza, una potencial competidora que le podía arrebatar la presidencia de la Generalitat. Los que conocíamos de cerca a la alcaldesa sabíamos que estaba bien en la Alcaldía, que no aspiraba a más y que no tenía el menor interés en pasarse las semanas metida en el coche oficial viajando entre Torrevieja y Vinaroz. Su idea de la Comunitat Valenciana empezaba y acababa en la Gran Vía Marqués del Turia. Los dirigentes alicantinos del PPCV vuelven a cometer el mismo error y estarían dispuestos a poner de candidato a la Generalitat al destripador de Yorkshire (si aún viviera) antes de consentir que María José Catalá sea el cartel electoral de los populares. La maldita dana mató a 229 valencianos, perjudicó a cientos de miles -en sus viviendas, en sus negocios, en sus coches- y de alguna forma nos ha afectado emocional y psicológicamente a todos. Pero al PP, directamente lo ha enloquecido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  3. 3

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  4. 4

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  5. 5

    Los jugadores rechazan a Corberán
  6. 6

    La madre de Juanjo, la sociedad musical y el juego del gato y del ratón: esperando a Maribel en Catarroja
  7. 7

    Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para apoyar al sustituto de Mazón
  8. 8

    La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»
  9. 9

    La verdad sobre el vídeo de Utiel que Vilaplana ha contado a la jueza de la dana: «Todo lo que hago se manipula o se tergiversa»
  10. 10 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PP valenciano ha enloquecido