Políticos tiktokers

Compartir

Aquí está claro qué fue primero. Las redes sociales -esa nueva forma de comunicar que algunos, incluso muchos, pobres infelices, consideran como una conquista del ... derecho a la información por las masas- han convertido la política en lo que se pudo ver ayer en la comparecencia de Carlos Mazón ante la comisión del Congreso que investiga lo ocurrido durante la dana. Acostumbrados a la frase corta y explosiva, al vídeo graciosete, a la necesidad imperiosa de conseguir muchos 'Me gusta' y ganar seguidores en dicho inframundo, los dirigentes de los partidos ya no distinguen escenarios y se comportan igual en todas partes. Rufián, por ejemplo, es un consumado actor, sus intervenciones, estudiadas, buscan siempre la provocación, el llamar la atención a toda costa. Que hablen de mí aunque sea mal. Lo peor, su pesadilla, es pasar desapercibidos. Y de ahí la sobreactuación de algunos, que elevan innecesariamente el tono de voz, hasta gritan. Piensan que es lo acertado, que los discursos bien argumentados y correctamente escritos, formalmente serios y rigurosos, no venden, no llegan a sus potenciales votantes, no les conectan con los jóvenes. ¡Ah, los jóvenes, la obsesión de los asesores, atentos siempre a las encuestas! Es que no llegamos a los jóvenes, hay que hablar como los jóvenes, vestir como los jóvenes, acudir a festivales como los jóvenes. No sé si a los jóvenes les convencerá esta estrategia de hacerse pasar por uno de ellos sin ser uno de ellos. Los que yo conozco tienen otras preocupaciones: la precariedad laboral, el abismo que separa el nivel de los salarios de los precios de los alquileres... ¿Qué hay de lo mío?, preguntarían si pudieran al presidente del Gobierno. Siendo 'lo mío' las medidas prometidas para abaratar los alquileres. No hay nada nuevo, tendría que responder si alguna vez dijera la verdad, pero espera que estoy grabando una serie de vídeos para TikTok que os van a encantar. Para llegar a entender un espectáculo tan delirante y frustrante como el que se representó ayer en la Carrera de San Jerónimo hay que partir de todas estas premisas. Políticos tuiteros, tiktokers, secuestrados por la dictadura de los asesores que imponen sus normas, drogodependientes de unas redes que marcan su agenda, sus declaraciones, su comportamiento público. Incapaces de volar por sí mismos, de rebelarse contra la tontuna generalizada, de negarse a tomar a todos los jóvenes por idiotas. La 'nueva política' es la barra de un bar a última hora de la noche, con los parroquianos cargados de alcohol y con muchas ganas de bronca.¿De verdad queremos esto?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión