Mujeres que pueden ser señaladas

Para el feminismo progre, la defensa de las mujeres no es más que un ardid, una estratagema para convencer, o mejor dicho engatusar, a los ... incautos. Y sobre todo, en este caso, a las incautas. Porque no es la causa de las mujeres la que les interesa. Sus derechos, la necesaria igualdad de oportunidades, el fin de los abusos sexuales. Es sólo la de algunas mujeres, las suyas, las progres, las que están en el lado correcto de la historia. No se olviden nunca de Carmen Calvo (mira que yo lo intento pero no lo consigo): «El feminismo es de todas, no bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista». Uffff... la genealogía del pensamiento socialista... Por eso, las agresiones sexuales dependen de quién las cometa y contra quién se cometan. Caso de 'la manada' de los Sanfermines, hermana. yo sí te creo. Caso de Dani Alves, hermana, yo sí te creo. Caso del exmarido (marido en el momento de cometerse los hechos) de Mónica Oltra, hermana yo sí te creo. Pero la hermana a la que en este caso sí que creen no es la víctima sino Oltra, una de las suyas. Caso de las presuntas agresiones de Íñigo Errejón, según; los de Podemos, hermana, yo sí te creo; los de Sumar, hermana, yo no te acabo de creer, creo más a nuestro hermano. Y así todo. No es el qué, es el quién, uno de los nuestros o de los otros. Si en las redes se insulta a Pilar Alegría a cuenta de su presencia en el parador de Teruel la noche de la fiestecita de Ábalos, eso es machismo intolerable. Si en las redes y en las televisiones del régimen se insulta a Ayuso por el caso que afecta a su pareja o por cómo se viste o por lo que dice o cómo lo dice, eso es crítica política, no es machismo intolerable. Y con el caso de Mazón y su famosa comida en El ventorro, más de lo mismo. Si hubiera sido un dirigente de izquierdas el que comiera con una periodista de su cuerda ideológica, su nombre y su fotografía apenas sería relevante. Pero como no lo es, como es una profesional independiente a la que se ofreció dirigir la televisión autonómica valenciana, hay vía libre para el linchamiento digital. Para publicar su foto y que se vea que, encima, se trata de una mujer atractiva. Para sembrar dudas recurriendo al machismo más rancio y casposo, el que señala a cualquier mujer como potencial pieza de caza de un hombre. Pero eso tampoco es machismo, porque no es una de las suyas, de las progres, no está en el lado correcto de la historia. Así vamos, así funcionamos, feminismo sí, pero no para todas, sólo para las buenas. Que al fin y al cabo, Carmen Calvo dixit, el feminismo, bonita, no es de todas.

