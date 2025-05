El legado de Oltra

Compartir

Veo en portada en papel del periódico la ¿obra artística? con la imagen de Carlos Mazón como un reo que posa ante sus captores para ... la foto de rigor antes de quedar encerrado entre rejas y recuerdo la camiseta de Mónica Oltra con Camps y el lema 'Wanted', exhibida impúdicamente en la tribuna de Les Corts. Una provocación como la que ahora se expone en el vestíbulo de la Facultad de Bellas Artes, en la Universidad Politécnica, como parte de una exposición de estudiantes. Provocación doblemente grave porque además de pintar al líder del PP valenciano como un delincuente, se hace uso de un espacio público en una universidad mantenida con los fondos de la administración autonómica que preside esa misma persona a la que se difama gratuitamente. Por el momento, Mazón no es que no esté condenado, no es que no esté procesado, es que no está ni imputado. Lo cual no resta un ápice a su responsabilidad política, que al menos en esta columna ha sido reclamada casi desde los primeros días tras la dana ('No son asesinos pero sí son responsables políticos' fue el título de la publicada el 10 de noviembre, aludiendo tanto al presidente de la Generalitat como al del Gobierno, tras los incidentes desatados en Paiporta). Pero algunos políticos y también algunos artistas, periodistas, opinadores más o menos profesionales, tuiteros sin fronteras, influencers y youtubers han hecho suya aquella vieja máxima del mal periodista, «no dejes que la verdad te estropee un buen titular». Que en su caso sería, no dejes que la verdad te estropee una buena campaña de propaganda. O una estudiada operación de marketing que va a permitir al autor del cartel provocador conseguir una cuota de pantalla que de otro modo nunca hubiera alcanzado. Qué más da la situación procesal de Mazón, como la de Camps en su día, lo que importa, lo que les importa a los autores de la difamación, es llamar la atención, que se hable de ellos aunque sea mal. Esto no va de libertad de expresión sino de respeto a la ley, de no vulnerar el derecho al honor de las personas. pedir la dimisión de Mazón es legítimo, faltaría más. Como exigir que la justicia haga su trabajo e investigue a fondo las responsabilidades penales por la tragedia de la dana, si las hubiere. El cartel, obra, grafiti o lo que sea de la Politécnica no es más que una secuela de la camiseta de Oltra, de una forma de hacer política nociva para la convivencia y que señala al rival político como un enemigo con el que lo mejor que se puede hacer es encarcelarlo. Aunque también he visto pintadas de ¡Mazón al paredón!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión