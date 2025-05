¿A qué juega Mompó?

Comenta Compartir

A nada que no hayan jugado ya otros líderes populares. Y por supuesto, socialistas. Entre los primeros, ahora mismo, Juanma Moreno en Andalucía. Y hace ... unos años, el mismísimo Alberto Núñez Feijóo en Galicia. O aquí, en la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, el que ahora maniobra para recuperar el tiempo perdido, como si tal cosa fuera posible. ¡Ay, pero qué mal aconsejado has estado siempre!, rodeado por una recua de pelotas bien pagados que apenas servían para repetir, Paco, eres el mejor, Paco, eres el más grande. Pero en fin, dejemos este tema para otro día y vayamos con Vicent Mompó. Que desde el fatídico 29 de octubre ha emergido como un referente provincial, mientras que hasta ese día había pasado casi completamente desapercibido. Aparte de su actuación en la tarde-noche de autos -verificable, que no es poco...-, Mompó ha marcado un perfil claramente valencianista. Primero con la consulta sobre la lengua en los colegios -animando a votar la opción de valenciano- y segundo con la celebración del 25 d'abril, una fecha de resonancias más nacionalistas que regionalistas. Lo cual no le ha impedido llevarse a la Corporación el evento que Vox se quitó de encima en Les Corts. Y, ya puestos, gustándose, adornándose, arrojando la muleta ante la cara del morlaco, desafiando a la bestia y mirando al tendido, va y se suma a la propuesta de retirar el nombre de Felipe V de las calles valencianas dedicadas al borbón vencedor de la Guerra de Sucesión y responsable de abolir los Fueros. La derecha españolista acusa a Feijóo de exceso de galleguismo durante su etapa en la Xunta, especialmente al mantener la primacía de la lengua autóctona en la educación y la administración pública. También Moreno se pasa a veces de frenada con su defensa del andalucismo. Aunque sin cometer los excesos de los dirigentes autonómicos socialistas que quieren ser más nacionalistas que los nacionalistas. La clave, lo que debería tener en cuenta Mompó, es encontrar la medida justa, ni quedarse corto ni acabar pareciendo una mala copia del PSC, ese partido que algún día, ante el juicio de la historia, tendrá que rendir cuentas por todas las tropelías cometidas, por dar alas a un catalanismo que con piel de cordero escondía al soberanismo. Así que mucho cuidado, Mompó, no sea que por cuidar el alma valencianista descuides la españolista. Y recuerda que Valencia, la provincia que tan bien conoces, es plural, con zonas de predominio del valenciano y otras del castellano. A ver si por marcar perfil propio te acabas metiendo en un lío.

