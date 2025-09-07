'Influencers' y populismo

Comenta Compartir

Una 'influencer' que al parecer es muy conocida (yo no tenía el gusto pero eso tampoco significa mucho, que mi reino no es de ese ... mundo) y que 'influensia' mucho en determinados ámbitos sociales (por aquello de tener ciento de miles de seguidores), ha aumentado esta semana su abrumadora popularidad con una de esas polémicas típicas de las redes sociales, que se apagan con la misma facilidad y a idéntica velocidad con la que se encendieron. Todo arrancó cuando salió en defensa de los que no leen y sentenció con una buena dosis de chulería y otra no menos abundante de ganas de provocar y llamar la atención: «No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo». A partir de ahí, el clásico enfrentamiento digital a cara de perro entre partidarios y detractores, así como una matización de la autora de semejante ¿reflexión?, explicando que aunque en un vídeo de su casa no se vieran las librerías muy cargadas de obras literarias (que por ahí había empezado todo el 'debate') ella sí que lee, faltaría más, que de hecho lee un montón, sobre todo libros de autoayuda (¿y quién nos ayuda contra los libros de autoayuda?). «No sois mejores porque os guste leer», decía. ¿Mejores? ¿Mejores qué? ¿Mejores personas? No necesariamente. ¿Mejores ciudadanos? Sin duda alguna lo somos. El que tiene una preocupación intelectual y la canaliza a través de la lectura está más comprometido con su tiempo y con su sociedad que el que se refugia en los vídeos chorras de Tik-Tok o se pasa el día ejerciendo como 'voyeur' de las vidas ajenas a través de Instagram. Aunque nuestro voto valga lo mismo. Lo que es indudable es que esta conocida 'influencer' ha clavado, seguramente sin pretenderlo, uno de los principales problemas de nuestra civilización: el de la banalidad. En su desprecio hacia los lectores -«no sois mejores»- está contenida tanto la tendencia que carga contra la meritocracia y que busca un igualitarismo intelectualmente a la baja como la explicación del auge del populismo cuyos tentáculos se extienden alarmantemente por las democracias liberales de Occidente. En la deslumbrante entrevista de Pablo Motos a Arturo Pérez-Reverte en 'El hormiguero' hubo una declaración del escritor con la que no estoy del todo de acuerdo. Vox, apuntó, es el único partido que tiene ideas, ideas que pueden parecernos perversas a muchos, añadió, pero ideas que ha sabido colocar e imponer en el tablero de juego. Como digo, es matizable. Porque el populismo, sea el de Vox o el de Podemos, el de Sumar o el de los independentistas, se basa en conceptos muy simples más que en ideas elaboradas. El discurso contra la casta con el que el partido de Pablo Iglesias estuvo a punto de arrebatar al PSOE el dominio de la izquierda, el «Espanya ens roba» en que se basó el 'procés', el «Make America great again» de Trump o «Take back cvontrol» (Recuperar el control) con el que los partidarios del Brexit lograron que la mayoría de británicos respaldaran la salida de la Unión Europea. Soluciones simples a problemas complejos, ese es el mandamiento único y universal de todos los populismos. Hay que señalar a un enemigo reconocible (los inmigrantes, Bruselas, Madrid, el capitalismo, la casta, las grandes fortunas...) y anunciar que se está en posesión de la fórmula mágica para acabar con él. La expulsión de los inmigrantes ilegales (¿y cómo piensan hacerlo?, se preguntaba con razón Pérez-Reverte), el cierre de fronteras, la construcción de un muro... La estrategia no es nueva, ¿o en qué se basó el nazismo para su ascenso electoral? En el señalamiento de los judíos como responsables de la pobreza y la depresión económica que sufría Alemania. En los tiempos de la Inteligencia Artificial, cuando corremos el riesgo de una cosecha histórica de analfabetos que encima se creerán ilustrados gracias a la ayuda exterior, un libro es un lujo al alcance de pocas mentes. Muy pocos quieren hacer el esfuerzo de leer cuando a través de la pantalla de su móvil tienen a su disposición una oferta interminable de ocio. Un discurso elaborado, un artículo periodístico, un ensayo, una novela, un programa cultural o un debate sosegado no maridan bien con el populismo, que apela siempre a los sentimiento, nunca a la razón. ¿Somos mejores los que leemos? Estamos más preparados, anestesiados contra los vendedores de pócimas mágicas. ¿No es eso ser mejor?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión