Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de hoy jueves deja el primer premio en un centro comercial y en un municipio de solo 18.000 habitantes
EFE

¿Gritarán «asesino» a Ábalos?

Quienes exigen responsabilidades políticas ¿aplican un criterio independiente de su adscripción ideológica? ¿Sí? Pues vamos a ver cómo actúan con el ex ministro

Pablo Salazar

Pablo Salazar

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

Ya sabemos, porque así se ha encargado la izquierda política, mediática, cultural, social y judicial (que también la hay) de implantarlo en el imaginario colectivo, ... que a los militares del Yak 42 los mató el entonces ministro Federico Trillo. Y que las víctimas de los atentados del 11-M no hay que atribuírselas a los terroristas islamistas que pusieron las bombas en Atocha sino a José María Aznar. También tenemos claro que digan lo que digan los tribunales, la culpa del accidente del metro fue de Francisco Camps, no del maquinista que conducía la unidad. Y por último, no hace falta que la jueza de Catarroja llegue a ninguna conclusión (que visto lo visto, llegará) cuando concluya la instrucción del sumario. Porque Carlos Mazón ya ha sido sentenciado sin ni siquiera haber sido juzgado: asesino. Lo que conlleva una pena de prisión de quince a veinticinco años. Leyendo el artículo 139 del Código Oenal no me parece que concurran ninguna de las circunstancias agravantes por las que un homicidio pase a ser calificado como asesinato pero qué más da lo que diga el Código Penal. Aquí lo que importa, me contestarán, es lo que determine el tribunal popular, la calle. También es cierto que aprovechando la rima fácil, parte de esa misma calle ha reclamado no ya la cárcel sino directamente el paredón. Para lo cual España debería restablecer la pena de muerte. También al final del franquismo, incluso durante el funeral por el almirante Carrero Blanco, se escuchó algo parecido con otro apellido que rima con la pared en la que se sitúa a los que van a ser fusilados: «¡Tarancón al paredón!». Al parecer, la dimisión como presidente de la Generalitat no es suficiente, tiene que haber un responsable político. Y tampoco tienen bastante con las cabezas de Pradas y Argüeso, imputados por la jueza. Lo que me pregunto es si los que exigen la máxima dureza posible contra el dimisionario, actuarán de igual modo si se demuestra que algunos dirigentes socialistas se dedicaron durante los peores momentos de la pandemia a hacer negocio con la compra de mascarillas. Elemento de protección que faltaba y no se encontraba, lo que disparaba los casos de contagio y, con ello, las muertes provocadas por el virus. ¿Los que hoy se muestran inflexibles con Mazón y lo hacen responsable de las 229 víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 saldrán a la calle o acudirán al juzgado para gritarle a la cara del ex ministro valenciano «¡Ábalos asesino!»? ¿O acaso es que la reclamación de responsabilidades políticas sólo procede cuando se dirige hacia cargos de la derecha? A ver si va a ser eso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  2. 2 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  3. 3

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  4. 4 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia
  5. 5 Detenido por darle un martillazo en la cabeza a su vecino en Orriols
  6. 6

    Quién se mueve por el Parterre, la Valencia más señorial
  7. 7 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  8. 8 La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué fue tan importante para Valencia
  9. 9 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  10. 10

    Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Gritarán «asesino» a Ábalos?

¿Gritarán «asesino» a Ábalos?