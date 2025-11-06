¿Gritarán «asesino» a Ábalos?

Comenta Compartir

Ya sabemos, porque así se ha encargado la izquierda política, mediática, cultural, social y judicial (que también la hay) de implantarlo en el imaginario colectivo, ... que a los militares del Yak 42 los mató el entonces ministro Federico Trillo. Y que las víctimas de los atentados del 11-M no hay que atribuírselas a los terroristas islamistas que pusieron las bombas en Atocha sino a José María Aznar. También tenemos claro que digan lo que digan los tribunales, la culpa del accidente del metro fue de Francisco Camps, no del maquinista que conducía la unidad. Y por último, no hace falta que la jueza de Catarroja llegue a ninguna conclusión (que visto lo visto, llegará) cuando concluya la instrucción del sumario. Porque Carlos Mazón ya ha sido sentenciado sin ni siquiera haber sido juzgado: asesino. Lo que conlleva una pena de prisión de quince a veinticinco años. Leyendo el artículo 139 del Código Oenal no me parece que concurran ninguna de las circunstancias agravantes por las que un homicidio pase a ser calificado como asesinato pero qué más da lo que diga el Código Penal. Aquí lo que importa, me contestarán, es lo que determine el tribunal popular, la calle. También es cierto que aprovechando la rima fácil, parte de esa misma calle ha reclamado no ya la cárcel sino directamente el paredón. Para lo cual España debería restablecer la pena de muerte. También al final del franquismo, incluso durante el funeral por el almirante Carrero Blanco, se escuchó algo parecido con otro apellido que rima con la pared en la que se sitúa a los que van a ser fusilados: «¡Tarancón al paredón!». Al parecer, la dimisión como presidente de la Generalitat no es suficiente, tiene que haber un responsable político. Y tampoco tienen bastante con las cabezas de Pradas y Argüeso, imputados por la jueza. Lo que me pregunto es si los que exigen la máxima dureza posible contra el dimisionario, actuarán de igual modo si se demuestra que algunos dirigentes socialistas se dedicaron durante los peores momentos de la pandemia a hacer negocio con la compra de mascarillas. Elemento de protección que faltaba y no se encontraba, lo que disparaba los casos de contagio y, con ello, las muertes provocadas por el virus. ¿Los que hoy se muestran inflexibles con Mazón y lo hacen responsable de las 229 víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 saldrán a la calle o acudirán al juzgado para gritarle a la cara del ex ministro valenciano «¡Ábalos asesino!»? ¿O acaso es que la reclamación de responsabilidades políticas sólo procede cuando se dirige hacia cargos de la derecha? A ver si va a ser eso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión