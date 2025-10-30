Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Lotería Nacional del jueves deja el primer premio en un municipio que hace frontera con Portugal y otras tres localidades muy populares
IRENE MARSILLA
Belvedere

Y el Gobierno se va de rositas

No se hicieron las obras de prevención previstas, la información fue deficiente y la respuesta, lamentable, pero han conseguido eludir su responsabilidad

Pablo Salazar

Pablo Salazar

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:12

No hace falta insistir mucho más en la responsabilidad política de Carlos Mazón. Podemos, eso sí, lamentar que reciba unos insultos pero, al mismo tiempo, ... tenemos que entender la rabia y la indignación de las familias de las víctimas. A falta de concretar qué día se escribe el capítulo final, esta parte de la historia ya está clara. Pero ¿y el resto? Quiero decir: la competencia sobre las emergencias recaía y recae sobre la Generalitat y por el retraso en enviar el mensaje de alerta tienen que responder en sede judicial la ex consellera Pradas y el ex secretario autonómico Argüeso. Pero la información recibida fue muy deficiente, y ahí entra en escena el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con un equipo mínimo el 29 de octubre de 2024 para hacer frente a la peor riada del siglo. Y la respuesta posterior fue lamentable. Tardía y escasa. El Gobierno debería haber asumido el mando de las operaciones y destinado todos los recursos a su alcance. Especialmente, las unidades de las Fuerzas Armadas que estaban operativas y que desde el día siguiente podían haber acudido a ayudar a los damnificados. Pero no con cuentagotas, como se hizo, sino con un despliegue en consonancia con la magnitud del desastre. Estos días se ha vuelto a recordar la inundación de Bilbao, en 1983, y la inmediata y eficaz respuesta del Ejército, con unos 10.000 efectivos. Eran otros tiempos, el Estado autonómico comenzaba a arrancar y el Gobierno central, responsable de los militares, podía actuar sin esperar a que el ejecutivo regional se lo pidiera. En ese sentido, el fracaso del modelo actual es más que evidente: las autonomías gestionan una materia sensible -las emergencias- pero no cuentan con medios para atenderla. Un sinsentido. La información fue deficiente, la respuesta, tardía y escasa. Y la prevención, sencillamente inexistente. No se ejecutaron las labores de encauzamiento de barrancos que estaban previstas, con el resultado de sobra conocido. Pese a todo ello, a Teresa Ribera la elevaron a comisaria europea. Marlaska y Margarita Robles siguen tranquilamente en sus puestos, en el consejo de ministros. Al contrario que Mazón, Pedro Sánchez no es apartado del encuentro con las víctimas ni escucha insultos. Y Pilar Bernabé aparece en todas las fotografías del funeral de Estado casi como si fuera una víctima más. En definitiva, como apunté el martes respecto a Eliseu Climent, son unos artistas. Manejan como nadie los medios, se apoderan del relato, manipulan como auténticos maestros. Y se van de rositas logrando que todos el foco se ponga sobre Mazón.

