Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados de La Bonoloto de hoy lunes, 10 de noviembre
IRENE MARSILLA

Gan retrata a la clase política

Un 'outsider' refleja lo que puede ver cualquier observador imparcial: que el espectáculo, el activismo y la provocación han sustituido a la dialéctica

Pablo Salazar

Pablo Salazar

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:40

Tuve la oportunidad, y la suerte, de escuchar al entonces teniente general Gan Pampols en un par de conferencias, en las que demostró ser un ... gran experto en geopolítica. Gan, como tantos otros militares, ha enterrado la imagen clásica de los hombres de uniforme como personas más dadas a la acción que al pensamiento. O por decirlo sin tantos, rodeos, poco ilustrados. El difícil acceso a las academias y la exigente formación que allí reciben ya bastaría para derribar el estereotipo. Ya retirado y tras la tragedia de la dana, aceptó el reto de incorporarse al Consell presidido por Mazón para liderar la labor de reconstrucción. Anunció que su paso por el gobierno autonómico tendría fecha de caducidad y así ha sido. Una vez cumplida su tarea ha abandonado el cargo. En la entrevista que LAS PROVINCIAS publicó el domingo se despachó a gusto. En realidad, no dijo nada que no suscribiría cualquier observador imparcial. En concreto, que el nivel de Les Corts es deleznable. Lo del Parlamento valenciano es ampliable y aplicable a cualquier otro hemiciclo, al salón de plenos del Ayuntamiento de Valencia, al de Dénia o al de Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz, a las Cortes de Castilla y León o al Parlament catalán, al Congreso o al Senado. Es el «nivel» de la clase política. Una clase mediocre, que ha perdido todo el lustre que exhibió durante la Transición y en las etapas de González y Aznar. Con Zapatero (siempre Zapatero...) empezó la decadencia. Recuerden a Bibiana Aído, Leire Pajín, María Antonia Trujillo... Profesionalmente -en sus currículums y experiencia laboral- y humanamente. El político comprometido con su gente y su tiempo ha dado paso al activista, al 'hooligan'. Y lo que es peor, al hombre de partido que ha hecho carrera a la sombra de unas siglas y piensa jubilarse bajo dicho paraguas. El «nivel», ciertamente, es deleznable, aunque no peor que el que se observa en la mayoría de las tertulias televisivas, en las que la reflexión y el análisis han sido reemplazados por el griterío y la provocación. Gan, un 'outsider' de la política, era un cisne entre patos, un hombre culto rodeado de hinchas vociferantes. Su retrato de la clase política no puede ser más certero. Ni más inquietante el diagnóstico que se deriva del mismo. Porque en el peor momento, cuando la sociedad desconfía de sus dirigentes y se aparta de la política tradicional y de los partidos sistémicos, tenemos unos parlamentos de barra de bar con unos diputados incapaces de hablar sin leer sus intervenciones y más preocupados por el espectáculo y por las redes sociales que por su trabajo. Es lo que hay.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  5. 5

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  6. 6

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  7. 7

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  8. 8 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí
  9. 9

    Pérez Llorca se pone en manos de Feijóo para ser candidato a presidir la Generalitat
  10. 10 Sanidad amplía en la Comunitat Valenciana a toda la población la vacunación de la gripe en pleno repunte de casos y hospitalizaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gan retrata a la clase política

Gan retrata a la clase política