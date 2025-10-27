Enhorabuena, Eliseu Climent

Compartir

Como fácilmente se comprenderá, no tiene que ver esta felicitación a Eliseu Climent con el homenaje que recibió el sábado por parte de los suyos, ... es decir, del catalanismo militante en la Comunidad Valenciana. Opción de la que es el alma mater desde hace más de cincuenta años. Al veterano editor le entregaron el primer premio 'Òmnium al Compromís Nacional', concedido por la junta de Òmnium Cultural. Asociación que promueve los països catalans. No lo felicito, claro, porque la Valencia en la que yo creo no forma parte de una entelequia territorial supuestamente basada en criterios históricos (la Corona de Aragón) y, sobre todo, lingüísticos (la unidad, por no decir subordinación, del valenciano y el catalán). Por lo que su proyecto, el proyecto por el que viene trabajando con cuantiosas subvenciones públicas de la Generalitat de Cataluña (y de la Valenciana durante la etapa del Botànic) me resulta no sólo extraño sino extemporáneo, invasivo y artificial. Pero hay que descubrirse ante el personaje. Se mantiene a flote -insisto, bien regado de dinero público- a pesar de que el catalanismo es sociológicamente muy minoritario en la región. Casi residual. No hay más que ver el giro forzado que tuvo que adoptar Compromís tras darse cuenta de que por la vía por la que tradicionalmente transitaban no se dirigían más que a la irrelevancia en la que vegetaba el Bloc. Pero Climent es listo, astuto, y reaccionó rápido tras el 29 de octubre de 2024. Vio la oportunidad y fue el primero, por medio de Acció Cultural del País Valencià, en convocar la manifestación que no era contra la gestión de la dana, no era contra la inacción del Consell y del Gobierno. No. Era contra Mazón. Desde el minuto 1, Mazón dimisión. Y así, mes a mes, unas con más gente y otras con menos, ha conseguido un protagonismo y una asistencia que evidentemente no logra reunir el 25 d'Abril, aniversario de la batalla de Almansa, cuando apenas congrega a los muy fieles a la causa. Entre los miles de manifestantes del sábado, entre las asociaciones de víctimas, entre los ciudadanos que lloraban emocionados por el recuerdo y el dolor, podían verse algunas cuatribarradas y hasta varias esteladas. Tal vez de los viajeros que se acercaron a Valencia en autobuses fletados en Cataluña. Un genio, un fuera de serie, un visionario. Fent país, que diría él, hasta en el aniversario de la gran tragedia valenciana. Es para descubrirse. O para lamentarse de la desvertebración social, de la oposición que no sirve ni para convocar manifestaciones, y de la inmoralidad de hacer un uso político de un desastre natural con 229 víctimas.

