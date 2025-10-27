Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE premia con 1.865.000 euros un municipio popular por los toros, dos localidades de la capital y otras tres provincias
EFE
Belvedere

Enhorabuena, Eliseu Climent

Una asociación sociológicamente muy minoritaria se ha apoderado de las protestas contra Mazón, evidenciando de paso la debilidad de la oposición política

Pablo Salazar

Pablo Salazar

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:40

Como fácilmente se comprenderá, no tiene que ver esta felicitación a Eliseu Climent con el homenaje que recibió el sábado por parte de los suyos, ... es decir, del catalanismo militante en la Comunidad Valenciana. Opción de la que es el alma mater desde hace más de cincuenta años. Al veterano editor le entregaron el primer premio 'Òmnium al Compromís Nacional', concedido por la junta de Òmnium Cultural. Asociación que promueve los països catalans. No lo felicito, claro, porque la Valencia en la que yo creo no forma parte de una entelequia territorial supuestamente basada en criterios históricos (la Corona de Aragón) y, sobre todo, lingüísticos (la unidad, por no decir subordinación, del valenciano y el catalán). Por lo que su proyecto, el proyecto por el que viene trabajando con cuantiosas subvenciones públicas de la Generalitat de Cataluña (y de la Valenciana durante la etapa del Botànic) me resulta no sólo extraño sino extemporáneo, invasivo y artificial. Pero hay que descubrirse ante el personaje. Se mantiene a flote -insisto, bien regado de dinero público- a pesar de que el catalanismo es sociológicamente muy minoritario en la región. Casi residual. No hay más que ver el giro forzado que tuvo que adoptar Compromís tras darse cuenta de que por la vía por la que tradicionalmente transitaban no se dirigían más que a la irrelevancia en la que vegetaba el Bloc. Pero Climent es listo, astuto, y reaccionó rápido tras el 29 de octubre de 2024. Vio la oportunidad y fue el primero, por medio de Acció Cultural del País Valencià, en convocar la manifestación que no era contra la gestión de la dana, no era contra la inacción del Consell y del Gobierno. No. Era contra Mazón. Desde el minuto 1, Mazón dimisión. Y así, mes a mes, unas con más gente y otras con menos, ha conseguido un protagonismo y una asistencia que evidentemente no logra reunir el 25 d'Abril, aniversario de la batalla de Almansa, cuando apenas congrega a los muy fieles a la causa. Entre los miles de manifestantes del sábado, entre las asociaciones de víctimas, entre los ciudadanos que lloraban emocionados por el recuerdo y el dolor, podían verse algunas cuatribarradas y hasta varias esteladas. Tal vez de los viajeros que se acercaron a Valencia en autobuses fletados en Cataluña. Un genio, un fuera de serie, un visionario. Fent país, que diría él, hasta en el aniversario de la gran tragedia valenciana. Es para descubrirse. O para lamentarse de la desvertebración social, de la oposición que no sirve ni para convocar manifestaciones, y de la inmoralidad de hacer un uso político de un desastre natural con 229 víctimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  2. 2 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  3. 3

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  4. 4

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir
  5. 5 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  6. 6 El asesino en serie Ferrándiz «tiene un futuro complicado» tras salir del anonimato
  7. 7

    Mompó no cierra la puerta a ser candidato a la Generalitat: «No lo sé, no tengo ni idea»
  8. 8

    El único objeto que Amazon no tenía disponible en la dana y que tuvo que buscar por toda Europa
  9. 9

    El escudo verde de la Albufera tendrá 11 kilómetros y bosques
  10. 10

    Los 600.000 vehículos diarios que estrangulan el tráfico en los principales accesos a Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Enhorabuena, Eliseu Climent

Enhorabuena, Eliseu Climent