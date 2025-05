Más diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha

Compartir

Los dos principales partidos de Castilla-La Mancha, el PSOE y el PP, han pactado una reforma estatutaria que no cuenta con el respaldo de ... Vox, la otra formación con representación en la Cámara regional. Una de las modificaciones legislativas, la que ha provocado más debate y polémica, es la posibilidad de aumentar el número de diputados de las Cortes, que en estos momentos es de 33, muy lejos de los 99 de la Comunitat Valenciana. Y más aún de los 109 del Parlamento andaluz y de los 135 del catalan o de la Asamblea madrileña, los más numerosos en número de escaños. Los 33 castellano-manchegos la equiparan con la Rioja, aunque su población es muy diferente: 2.115.000 habitantes la primera por 327.000 la segunda. Durante el mandato de María Dolores de Cospedal, la autonomía redujo sus representantes de 47 a 33, con el fin de ahorrar dinero público. Pero ahora la tendencia va en dirección contraria, por lo que a partir de 2027 la Cámara podría llegar a los 55 diputados. Una posibilidad que el presidente de los populares ha calificado de «barbaridad» (a pesar de que su partido ha acabado pactando la reforma estatutaria...). Puedo entender que los políticos castellano-manchegos, con García-Page a la cabeza, piensen que al órgano legislativo le faltan diputados y que, con casi idéntica población, el País Vasco tiene más del doble (75). Pero lo que deberían haberse preguntado es: ¿son suficientes los 33 actuales para ejercer la potestad que tiene atribuida las Cortes? ¿Es ésta la reforma que reclaman los ciudadanos de la región? La primera respuesta sería que sí, que con 33 hay de sobra. En cuanto a la segunda, el no alcanzaría una rotundidad indudable. Frente a la opinión generalizada, vengo sosteniendo que los políticos españoles no están bien pagados, que un conseller o un ministro cobran mucho menos que los directivos de grandes empresas que manejan presupuestos inferiores y disponen de menos personal a su cargo. Su remuneración debe ser justa y suficientemente atractiva como para captar talento, justo lo contrario de lo que está sucediendo en la actualidad. Pero hay que ajustar -a la baja- el número de cargos políticos. La reforma estatutaria de Castilla-La Mancha demuestra, sin embargo, que la percepción de la realidad y la sensibilidad de los representantes políticos no circula en la dirección correcta, en la que determina el sentido común, sino en la contraria. A pesar de que lo que se respira en la calle -también en las de Toledo, sede del parlamento autonómico- no es precisamente una exigencia de más diputados.

