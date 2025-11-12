Compromís regresa a las calles

Comenta Compartir

Cuentan los empresarios, los representantes sociales y muchos altos funcionarios que se reunieron con consellers, secretarios autonómicos o directores generales de Compromís, durante la etapa ... del Botánico, que se mostraban completamente incapaces de entender cómo funciona la maquinaria de una administración pública (en este caso, la Generalitat Valenciana). Cuáles son los engranajes y los tiempos, de qué forma hay que actuar en cada momento. La mayoría no procedían del sector privado. Tampoco eran funcionarios. A lo sumo, habían crecido a la sombra del partido ocupando cargos de asesor, concejal de su pueblo o, como mucho, diputado provincial o autonómico. Llegaron verdes a los despachos del poder y salieron igual de crudos, sin haber aprendido nada. Aquello no era lo suyo. Y lo saben. No lo aprovecharon electoralmente. (Otra cosa es la contratación de afines y amigos, pero eso es otro cantar). En las coaliciones, el grande casi siempre acaba comiéndose al chico. El PSPV, Compromís. Ahora, han vuelto a las calles. Su hábitat natural, su espacio seguro, lo que se llama su zona de confort. Eso, la movilización, lo hacen bien, se encuentran en su salsa. Las camisetas, las pancartas, los silbatos, el megáfono... Alguno incluso se imaginará que está en las postrimerías del franquismo y que en cualquier momento aparecen los grises porra en mano. Como si hubieran participado en alguna protesta de los años setenta... Se han metido en las asociaciones de víctimas de la dana y tratan de rentabilizar al máximo su captura, no quieren soltar la pieza. La vida del opositor política les encanta. Para empezar, pueden hacer un buen 'esmorzaret', su mejor momento del día. Cultura valenciana, dicen, lo nostre. El cacao del collaret, las olivas, un buen bocata regado con abundante vino y gaseosa, el cremaet para terminar... ¡ah, qué maravilla, la felicidad! No hay horarios, no hay que cumplir con unos protocolos rígidos, no hay agenda pública, no hay reuniones interminables, farragosas, de asuntos que no entienden, que se les escapan. Porque ellos no son gobernantes, aunque los resultados electorales de 2015 y 2019 los situaran en puestos de responsabilidad. Son activistas, agitadores de aulas y calles. Movilizadores de asociaciones: Infiltrados en entidades. Lo que les va es esa marcha, colocarse bajo el balcón del Ayuntamiento durante la mascletà para gritarle a Rita Barberá o esperar a Mazón ante cualquier comparecencia para insultarle y reclamar que lo manden a prisión. Sin juicio previo, por supuesto. Han vuelto a la calle, de donde nunca se debieron ir.

