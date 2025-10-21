Ciudades en movimiento

Compartir

Apuntaban algunos sociólogos el riesgo que para la salud de la sociedad podía suponer el que las personas se recluyeran en sus hogares. Que compraran, ... trabajaran y, presuntamente, se divirtieran, sin salir de casa. Y es cierto que hay fenómenos que podían avalar esta interpretación. Es cada día mayor el número de personas que recurren a las compras 'on line', bien sea para evitar ir al supermercado o para adquirir un libro, una prenda de vestir o cualquier objeto. También se pide comida por internet y se sale menos al cine porque en las casas entraron las pantallas gigantes de TV. Todo esto es así. Pero, por contra, una de las características más notables del tiempo presente es la tendencia a salir de casa a cualquier evento. La feria del vino, una mascletà, un concierto, un partido de fútbol, una carrera popular, un concurso de paellas, la feria del libro, un desfile de moros y cristianos, una verbena, la noche de San Juan, el concurso de cometas en la Malvarrosa... Podría seguir y me faltaría espacio en este artículo. Cualquier motivo es bueno para echarse a la calle. Si Valencia sufriera un terremoto (creo que es lo único que nos falta) moriría poca gente atrapada en los edificios. Los padres millennials no saben controlar a los niños en sus casas y optan por sacarlos al parque o por llevarlos a cualquier atracción que los distraiga unas horas y les evite la engorrosa tarea de educarlos. Los conciertos agotan sus entradas a las pocas horas (a veces, minutos) de ponerse a la venta. Si hace buen día, si no llueve, conseguir mesa libre en el centro o en la playa es misión imposible.Siempre hay mucha gente en todas partes y a casi cualquier hora. Los alcaldes, de uno y otro signo político, lo han comprendido. El modelo de siempre sigue funcionando. Pan y circo. Las luces de Navidad en Vigo y la Fórmula 1 que prepara Madrid. La Copa América o la Expo a la que aspiraba Málaga. Conciertos, congresos, festivales de cine, lo que sea. El caso es organizar eventos, congregar multitudes. El jueves pasé por la plaza del Ayuntamiento, reconvertida en escenario o feria de muestras para 'Tastarròs'. La plaza mayor de Valencia no debería ser un espacio multiusos, siendo que hay alternativas para este tipo de eventos. Pero la moda es imparable, la gente quiere marcha, nada de plazas 'institucionales' sino paella en plato de plástico o conciertos al aire libre regados con cerveza. Esteban González Pons dejó para la historia aquella frase -«La fiesta en Valencia termina hoy a las cuatro de la tarde»-, en referencia al 'caso Gürtel'. En las ciudades la fiesta ya no tiene fin.

