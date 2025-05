Chomsky y el idealismo americano

Compartir

A sus 96 años, Noam Chomsky continúa siendo una referencia intelectual indiscutible. Excepto, obviamente, para Donald Trump y sus más fieles seguidores. Lingüista, filósofo, analista ... político, ensayista y activista de izquierdas, acaba de publicar un nuevo libro, 'El mito del idealismo americano', conjuntamente con el periodista Nathan J. Robinson, que es quien ha plasmado en el papel los pensamientos de Chomsky. La obra es apasionante. Primero, por lo bien escrita que está, con un ritmo trepidante, casi somo si se tratara de una novela. Lo vengo observando desde hace tiempo, la mayor revolución en la literatura de los últimos tiempos no hay que ir a buscarla a la narrativa sino al ensayo, desde el academicismo plúmbeo ha dado paso a un estilo de reportaje periodístico que lo hace mucho más accesible para el gran público. (El gran público que lee, que no es tal, es el pequeño público). Y segundo, por la tesis que sostiene, provocadora: Estados Unidos no ha hecho lo que hecho por altruismo sino por puro interés material. No se ha involucrado en guerra ni ha invadido países por un concepto elevado de su papel en el orden internacional sino porque de esas intervenciones iba a sacar tajada. Ha conspirado a través de la CIA para derrocar a dirigentes democráticamente elegidos o para sostener a dictadores infames. No ha dudado en bombardear objetivos civiles cuando le ha convenido. Ha llevado a algunos países (Irak o Afganistán, entre otros) a situaciones mucho peores de la que padecían antes de que los estadounidenses entraran en combate. En definitiva, que lo del destino manifiesto, la excepcionalidad y el amigo americano no son más que milongas. Pero claro (siempre hay un 'pero claro'), Chomsky es una figura de la intelectualidad, casi un icono. (O sin casi, no hay más que recordar cuando la familia antisistema de 'Captain fantastic', la maravillosa película protagonizada por Viggo Mortensen, celebra «el día de Noam Chomsky»). Pero es un señor muy de izquierdas que recurre al típico método de los doctorandos que quieren llegar a un resultado en su tesis y se limitan a buscar argumentos que lo ratifiquen. Él parte de una premisa, Estados Unidos actúa como la mafia, bajo la premisa «todo para mí, nada para los demás». Vale, pero... ¿qué tenía enfrente? ¿Eran mejores la Alemania nazi, la URSS o ahora la China comunistas, el Vietnam de Ho Chi Minh, la Camboya de Pol Pot, el Irán de Jomeini, el Irak de Sadam Husein...? A la obra, pese a todo recomendable, le falta contexto y le sobra apriorismo ideológico. En definitiva, es muy chomskiana.

