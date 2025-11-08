Categorías de violadores

Compartir

Y luego se preguntan por qué se multiplica el número de jóvenes que en las encuestas anuncian que apoyarán a Vox. Cuando a los de ... Abascal se la dejan botando y dentro del área. Un loco baboso manosea a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la progresía militante sale en tromba, escandalizada, ante la nueva agresión machista.¿Lo véis?, nos sueltan a la cara, los hombres tenéis un problema, consideráis que las mujeres somos de vuestra propiedad, que podéis hacer con nosotras lo que os venga en gana. Así, los hombres, en general. Sin matices. Ahora bien, cuando una manada -no la tristemente famosa, la que está encerrada en la cárcel, sino una nueva- viola a una joven en Pamplona, silencio casi absoluto. Apenas se encuentran mensajes en las redes sociales, donde mostrar la solidaridad o la condena es fácil, rápido, gratis. Y en la concentración de repulsa a las puertas del Ayuntamiento de la capital navarra, cuatro gatos. Nada de manifestaciones multitudinarias, que se extendieron a toda España. Nada de miles de mujeres con las manos en alto. Nada de «hermana, yo sí te creo». Nada de pancartas y camisetas. Nada de nada. ¿Será, me pregunto y se preguntan como yo miles o millones de españoles, porque los cuatro detenidos por la violación son inmigrantes argelinos? ¿Varios de ellos con antecedentes penales y tres con orden de expulsión sin ejecutar? Argelinos y no españoles, de Sevilla, como los cinco condenados por un delito continuado de violación a una joven en los Sanfermines de 2016. Guardia civil uno de ellos, militar otro. Entre la explosión de indignación popular por el suceso en sí y por la primera sentencia -la de la Audiencia provincial de Navarra- y el silencio de los corderos ante lo ocurrido hace unas semanas en la misma ciudad hay una diferencia abismal. Que es mucho mayor que la distancia relativamente corta que separa a España de Argelia. Porque es ideológica y está cargada de prejuicios. Una cosa es estar contra el machismo rancio y casposo -el que, por ejemplo, encarnan Koldo y Ábalos- y otra es cargar contra los hombres como grupo homogéneo y sospechoso de violador en potencia. Pero es que a esta izquierda 'woke' que nos ha tocado en desgracia se le pilla siempre por lo mismo. No es el qué, es el quién. No hay más que ver el entusiasmo con el que algunos sectores de la izquierda valenciana (incluyendo el partido que sostiene a Vicent Mompó en la Diputación) han acogido el regreso a la actividad política de Mónica Oltra. Que aún tiene pendiente una investigación judicial por la forma en que su consellería abordó el caso de los abusos sexuales de su entonces marido (hoy, ex marido) a una niña tutelada en un centro de menores. El «hermana, yo sí te creo» no funcionó en este caso para solidarizarse con la agredida, a la que el delincuente visitaba por la noche y utilizaba para masturbarse, sino para cerrar filas con la dirigente de Compromís. Episodio muy similar al que se ha registrado con Juan Carlos Monedero, que ya ha vuelto a la Universidad Complutense a pesar de que su expediente interno por acoso sexual a alumnas no se ha archivado. ¿Se imaginan algo así con un ex dirigente del PP? Imposible, porque los hombres de derechas, como las mujeres, no gozan de la protección de la manada progre. Los que y las que se mostraban tan preocupados ante el aumento de las agresiones sexuales en España son los mismos que pusieron en la calle anticipadamente a decenas de violadores, gracias a una ley mal parida, la del «sólo sí es sí». Demagogia y populismo carente del mínimo rigor jurídico. Esto es lo que hay, dos cánones, dos varas de medir. No es lo mismo una violación grupal de una manada española que una violación grupal de una manada argelina. No es lo mismo un caso de acoso por parte de un político del PP, el famoso 'caso Nebenka', que puede llegar a merecer una película y un documental, que el caso 'Koldo-Ábalos' y su afición a las prostitutas pagadas con los Presupuestos del Estado. El primero es un escándalo, una muestra de la corrupción inherente a la derecha, el segundo... ya veremos... habrá que probarlo... de momento son presuntos... no está nada clara la investigación de la UCO... Una vez más, no es el qué -la protección de las mujeres ante posibles agresiones sexuales- sino el quién. Quién la comete, uno de los nuestros o uno de los otros.

