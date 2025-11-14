Cambio de maceteros

Compartir

Me fascinan las revistas y los blogs de decoración de «interiores». Si un ejemplar cae en mis manos (el martes sin ir más lejos, en ... la sala de espera del oculista) lo miro y remiro compulsivamente. Pero siempre me pasa lo mismo, que me resultan poco útiles. Por expresarlo de forma directa y para que se me entienda, son para ricos, grupo social al que me encantaría pertenecer, aunque no es el caso. Si me enseñan cómo amueblar un salón de 70 metros cuadrados, me sirve de poco. Ya lo escribió hace unos meses Ramón Palomar, las casas se dividen entre las que tienen el sofá apoyado en una pared y las que pueden dejarlo bailando grácilmente en una estancia grande, espaciosa, de esas que parece que tienen eco. En las revistas de decoración, las que nos muestran suelen ser de este segundo tipo. Hace poco, en 'Arquitectura y Diseño' leí una entrevista con una arquitecta y diseñadora, María Brotons, en la que explicaba el concepto de la «arquitectura del bienestar». El titular ya es toda una declaración de intenciones: «Los altos índices de malestar en la población ponen en valor la capacidad restaurativa que tienen los espacios que habitamos». Claro, una sala de estar agradable, bien acondicionada, en la que leer, jugar con tus hijos o tus nietos o ver la tele favorece el sosiego, la armonía con los demás y con uno mismo. «Capacidad restaurativa». Esta máxima es aplicable a los interiores y a los exteriores. Si vives en una plaza ajardinada o con vistas al viejo cauce del Turia o te asomas al balcón y tienes enfrente la playa de la Malvarrosa probablemente estarás más tranquilo y relajado que si tu piso se encuentra en la avenida Ausias March, por la que entran y salen cada día unos cien mil vehículos, con los consiguientes humos y ruidos. ¿Qué se hace en una casa cuando no tienes dinero o no quieres meterte en reformas pero sueñas con darle otro aire? Mueves los muebles de sitio y como mucho, si puedes, pintas las paredes de otro color, más o menos intenso según tu estado de ánimo y lo que imponga la moda del momento. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Valencia con la plaza que lleva su nombre? Renovar los muebles. Los anteriores, el catálogo de maceteros que compró el dúo dinámico Ribó-Grezzi, eran francamente horribles. De hecho, no sé yo si los gatos callejeros merecen ser recluidos en semejante habitáculo, según el proyecto de destinarlos a colonias felinas. Lo que sí sé es que me alegro de que los hayan quitado pero, sinceramente, esperaba que la plaza, mi plaza, nuestra plaza, presentara ya otro aspecto. El definitivo, no el 'low cost'.

