Contra el bufé libre

Cerca de la plaza Xúquer abrió hace unos meses un restaurante de comida asiática que anuncia 'bufé libre'. En realidad, hablan de 'buffet', en francés, ... pero yo castellanizo la palabra obedeciendo a la RAE (no como con el sólo/solo, donde me declaro insumiso de la abolición de la tilde). Los fines de semana la cola se alarga por toda la manzana y arranca poco antes de la 1 del mediodía hasta no sé qué hora (no me quedo a comprobarlo). Un día, por curiosidad, me acerqué a uno de los ventanales y al otro lado del cristal pude ver lo que para mí es el horror. Platos y más platos, bandejas y recipientes que dan vueltas por una cinta a disposición permanente de los clientes. La sociedad se divide, entre otras muchas categorías, entre los que sueñan con alojarse en un hotel que ofrezca un desayuno con 'bufé libre' y los que aborrecemos tal posibilidad. Lo mucho es enemigo de lo bueno. Donde esté un buen café con leche y un cruasán que se quite lo demás. O unos churritos. O las clásicas tostadas, sean de mantequilla y mermelada de fresas de temporada, sean de tomate restregado y unas virutas de jamón. Y luego, un zumo de naranja. Por aquello de la vitamina C y por hacer patria. La clave es que el café con leche sea un buen café con leche, no como ese que sale en las películas americanas, preparado a primera hora de la mañana y recalentado. Y que el cruasán, los churros o las tostadas estén bien hechos. No necesito huevos revueltos, ni salchichas, ni bacon, ni fruta, ni yogur, ni... Odio la acumulación sin criterio, la falta de calidad. ¿Que por qué les estoy hablando de desayunos y bufés libres? Pero, Jorge, ¿no me habías dicho que tenía que escribir sobre el valor de la opinión en un medio tradicional en un entorno mediático cada vez máa atomizado?

