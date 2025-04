Ancianidades Socialistas

Compartir

¿Hasta qué edad es uno joven? Buena pregunta. En la antigüedad, los hombres comenzaban a combatir a muy temprana edad. Y a las mujeres ... las casaban en cuanto podían concebir. Hoy, la adolescencia tardía hace que algunos y algunas de treinta y tantos o treinta y muchos y hasta de más de cuarenta sigan considerándose a sí mismos cómo jóvenes. Hay que mirar el DNI, por supùesto, pero es más importante fijarse en detalles como si escriben en el móvil con los dos pulgares y a toda velocidad o sólo con un dedo, si el viernes cuando se marchan a casa se despiden con un «¡buen finde!» o con «buen fin de semana» o si recurren a Glovo para pedir comida a domicilio o saben apañarse con lo que hay en la nevera. Los hay que no quieren dejar de ser jóvenes y, en el otro extremo, nos encontramos los que nos hubiera gustado vivir en el siglo XIX. En la clase alta, desde luego, con servicio doméstico que nos traería el café con leche de las 5 de la tarde acompañado de unos almendrados exquisitos o el correo del día servido en una bandeja de plata. Andando ayer por el centro de Valencia, pasé por una cafetería que en el cartel de la fachada anuncia 'Desde 1997'. Caramba, como si fuera muy antiguo. Miren a las llamadas Juventudes Socialistas y verán algo que va de joven (en el nombre) pero es viejuno, desfasado, antediluviano, casi pleistocénico. O sin casi. El cartel que ilustra este artículo es el que colgaron en las redes sociales los tiernos cachorrillos socialistas (la mayoría deben de haber sobrepasado la barrera de los treinta ya hace varias primaveras o al menos esa es la impresión que dan) para celebrar -ojo al dato- ¡el aniversario de la proclamación de la II República española! Un asunto que no sólo ocupa y preocupa a los ciudadanos sino que es de palpitante actualidad y plena vigencia. Pero lo peor, con no ser poco, no es el cartelito de marras, que se comenta por sí solo, sino los mensajes que lo acompañaban. Que si la lucha antifascista continúa y -agárrense que vienen curvas- el clásico «¡No pasarán!». Terrible. A estas alturas... Que entre las personas mayores puedan encontrarse nostálgicos de aquella experiencia fracasada aún tiene un pase. Aunque recuerdo que ya han transcurrido 86 años del final de la Guerra Civil, por lo que apenas queda nadie vivo que viviera entre el 31 y el 39 siendo joven entonces, mucho menos adulto. Pero que los presuntos jóvenes hagan alarde de este revival republicano, tan innecesario como radical y agresivo, no puede menos que preocuparnos hondamente. Porque, no nos equivoquemos, aquí está la cantera del PSOE, de donde saldrán los futuros Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Pilar Alegría, Patxi López, Óscar Puente y compañía. Con lo que concluyo con un vaticinio aterrador: viendo cómo respiran los aspirantes, acabaremos echando de menos a los actuales dirigentes. Por increíble que suene.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión