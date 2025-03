Compartir

Pocas series de televisión llegan a un Parlamento. No para una cita ocurrente o para recordar una escena divertida sino para una pregunta de una ... diputada al primer ministro del país. Ha ocurrido en el Reino Unido, donde la laborista Anneliese Midgley requirió de Keir Starmer su opinión acerca de la propuesta de los creadores de 'Adolescencia' para que se emita en la Cámara y en los colegios con el fin de generar debate y provocar cambios. La respuesta del premier fue contundente, «Sí». Y tras recordar que tiene un hijo de 16 años y una hija de 14, aseguró que 'Adolescencia' es «un muy buen drama para ver». Que todo estuviera preparado, ya que ambos son del Partido Laborista actualmente en el poder, no resta trascendencia a lo sucedido en Westminster. Pero es que 'Adolescencia' no es un producto cualquiera, uno más del catálogo. Ni por su forma de rodarla, en cuatro planos secuencia de una hora de duración para cada uno de sus cuatro episodios. Ni por sus interpretaciones, magistrales en los casos de Owen Cooper en el papel de Jamie Miller, de Stephen Graham en el de su padre, Eddie Miller, y de Erin Doherty como Briony Ariston, la psicóloga. Ni, sobre todo, por su contenido. Sin hacer espóiler para los que no la hayan visto, aborda un caso de asesinato de una colegiala a manos de un compañero de instituto de tan sólo 13 años de edad. Pero no es una más «de crímenes», no pretende serlo. El resultado final resulta profundamente inquietante. Y aunque sea una ficción, parece más auténtica que muchas otras que sí se basan en un suceso o en un acontecimiento real. Tal vez se estén preguntando por qué ha tenido tanta repercusión y cuáles son sus méritos como para dar el salto de las pantallas de los televisores al hemiciclo de la Cámara de los comunes. Principalmente porque aborda sin tapujos, con crudeza, el panorama al que se enfrentan hoy muchos adolescentes. No sólo por los casos de acoso al que algunos de ellos son sometidos sino por el nocivo efecto que las redes sociales tienen en sus vidas y en sus comportamientos. Un adulto puede aguantar -si dispone de herramientas mentales para ello, claro está- un linchamiento digital. Y con más facilidad, el ser ignorado y resultar invisible para la comunidad de los internautas. Pero un chaval de 13 años no. La dictadura de las redes -cruel e inmisericorde- entroniza a sus ídolos y sacrifica en sus altares tanto a los que no se prestan a su juego como a los que son señalados por diferentes, raros, perdedores, feos, insociables o malos deportistas. El tortuoso camino de las redes aparece ya plagado de cadáveres de los que no han podido resistir el hostigamiento digital, el ninguneo, las burlas sin límite. Jamie es un apestado, un paria en esa selva que puede llegar a ser un centro escolar. Todo esto ya lo sabíamos pero verlo tan fielmente reflejado nos coloca en la incómoda situación de enfrentarnos ante un problema que se nos ha ido de las manos y para el que no tenemos solución. A Isabel Díaz Ayuso la están criticando los profesores por anunciar que a partir de septiembre prohibirá el uso individual de tabletas y ordenadores en las aulas, así como poner deberes a los alumnos que impliquen el uso de estos aparatos. No tengo claro si es una buena medida o uno de esos palos de ciego que damos cuando no sabemos qué hacer. Pero lo que sí tengo claro es que hay que actuar, que no nos podemos quedar quietos y callados ante una tendencia que está arruinando vidas y condicionando el crecimiento intelectual y moral de los jóvenes. El 'laissez faire' en este caso no funciona. Como tampoco, el creer que todo se circunscribe a los colegios, cuando la realidad es que donde más horas pasan los escolares trasteando con su móvil, su tablet o su ordenador es en el dormitorio de su casa, con la aquiescencia o el desconocimiento de los padres. Demasiadas pantallas, demasiados vídeos, demasiada pornografía, violencia, imposición de cánones estéticos, sin niguna moral ni principios, cero valores, permisividad absoluta, falta de respeto a la autoridad y al poder establecido. Sí, por supuesto, yo, como el premier británico, estoy a favor de que 'Adolescencia' se vea en los colegios y en los parlamentos. Pero por delante de ambos, en los hogares. Que las familias -padres e hijos- se enfrenten conjuntamente al monstruo que entre todos hemos creado y amenaza con devorarnos. Porque lo que ya no vale es decir, como hacen muchos, que me lo arreglen en el colegio. Es un problema que nos implica a todos, incluso a los que, con mayor o menor fortuna, hemos pasado por esa etapa tan difícil de los chavales.

