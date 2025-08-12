La valencianía del amparo

En el nacimiento de la escisión del PP que supuso la fundación de Vox tuvo mucho que ver, entre otras cosas, el discurso centrado en ... los valores cristianos, y las posiciones discordantes sobre la no nata reforma de la ley del aborto que intentó sacar adelante Gallardón. El nacionalismo, no obstante, es igual en todos los nacionalismos, y los valores se subyugan a la nación, que se describe en losas de mármol con los detalles de cómo fue o cómo debería ser en lugar de como es. Lo opuesto a la nación son las personas, irrepetiblemente diversas. Hay una especie de principio social de incertidumbre de Heisenberg que impide fijar las magnitudes de una sociedad y desmonta los apriorismos de cualquier nacionalismo.

Comento aquel inicio del partido político por los reproches de los mandatarios de Vox a la Conferencia Episcopal a cuenta de la polémica sobre los rezos islámicos en instalaciones públicas en Jumilla y es que, ya digo, que la política pretenda ser ley natural termina subyugando al hombre.

En éstas, los valencianos tenemos nuestra referencia fundacional en la conquista de Jaime I y la construcción foral del Reyno. Y a aquello, cada uno se coge a lo que quiere. Efectivamente, aquel logro se celebró con un Te Deum en la entrada a la ciudad, y elevó a la oficialidad, si me permiten este presentismo histórico, al valenciano. En paralelo, de aquello también parten las visiones más fundamentalistas sobre la recuperación de Al-andalus, así que sobre los mismos acontecimientos nacen todos los contrarios.

¿Quiénes somos? Y en la discusión nunca acabaríamos porque es imposible el consenso cuando la tradición se eleva a pedestales. El mármol, insisto, puede conmemorar lo que pasó pero es rígido, frío y demasiado sólido para guiar hacia lo que debe de pasar.

Porque en éstas, también es una profunda seña de identidad valenciana, incluso más distintiva que otras, nuestra mirada al desvalido, que forma parte tanto de nuestro ayer como de nuestro hoy. Hay que aceptar que no se destaque, porque los que se empeñan en construir el presente con la historia en la mano tienden a la exclusión -recuerden el aforismo fusteriano de «ser valencianos es nuestra manera de ser catalanes»- y nuestro acogimiento identitario es todo lo contrario.

Me refiero a la impronta histórica y social que desde el siglo XV dejaron el padre Jofré y San Vicente Ferrer y cuya esencia se guarda en la devoción a la Virgen de los Desamparados. Con estas menciones no se puede contradecir que la historia avala y promociona el carácter valenciano de amparo a los inocentes. Somos la cuna del primer psiquiátrico del mundo gracias al padre Jofré. También, mientras los anglosajones fundaban el elitista Eaton, San Vicente acogía a los huérfanos. 600 años después, el Colegio Imperial de los Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer en San Antonio de Benagéber es el segundo colegio en activo más antiguo de España y de los más históricos del mundo. Ni que decir qué representa la patrona de la ciudad y de la Comunitat en la acogida al desamparado.

Lo que representa esta valencianía es algo más profundo que el sentimentalismo que movió la acogida del Open Arms por parte del Botánico, y por eso se mantiene seis siglos mientras aquello no aguantó ni seis años.

Ahora, el debate está en la acogida de los menores no acompañados de Canarias y qué quieren que les diga. Me da que lo más valenciano es el amparo al desvalido y no la lengua con la que les hablemos o cualquier otra esencia patria que se argumente. Esto es quizá lo más bello de la historia, que nos refleje su luz, no sus sombras, para iluminarnos el camino del futuro.