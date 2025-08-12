Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La valencianía del amparo

Si acudimos a la historia y tradiciones, la acogida al inocente y desvalido es una de nuestras señas de identidad más distintiva y de la que deberíamos hacer bandera

Pablo Rovira

Pablo Rovira

Martes, 12 de agosto 2025, 00:02

En el nacimiento de la escisión del PP que supuso la fundación de Vox tuvo mucho que ver, entre otras cosas, el discurso centrado en ... los valores cristianos, y las posiciones discordantes sobre la no nata reforma de la ley del aborto que intentó sacar adelante Gallardón. El nacionalismo, no obstante, es igual en todos los nacionalismos, y los valores se subyugan a la nación, que se describe en losas de mármol con los detalles de cómo fue o cómo debería ser en lugar de como es. Lo opuesto a la nación son las personas, irrepetiblemente diversas. Hay una especie de principio social de incertidumbre de Heisenberg que impide fijar las magnitudes de una sociedad y desmonta los apriorismos de cualquier nacionalismo.

