Rovira, fase dos

Hace un mes, el conseller José Antonio Rovira declaraba, minutos antes de comenzar la reunión sectorial entre Ministerio y comunidades autónomas en Madrid, que «la ... Generalitat está asumiendo en solitario un coste de 140 millones para la recuperación educativa (por la dana) y el Gobierno cero». En este ecuador de legislatura, las inundaciones de octubre determinan la segunda parte de la Generalitat de Mazón, y la recuperación y la supervivencia/ conflicto político determinan su presente. También, a la hora de analizar cómo avanza la legislatura, el contraste con la pasada.

De hecho, si buscamos la equivalencia con el Botànic, deberíamos calificarla de opuesta. Ambas fueron condicionadas por una desgracia monumental -la pandemia en el caso socialista-. Hasta entonces -el confinamiento y la riada-, ambos gobiernos desplegaron su propuesta electoral. En el caso de Rovira, la gratuidad de la Infantil, el distrito único y la nueva admisión y la Ley de Libertad Educativa. En términos políticos, en estos dos primeros años la Conselleria ha cumplido con los elementos fuertes de su programa electoral. Y, en contraste con el anterior gobierno, por ahora no ha recibido en este despliegue normativo ningún varapalo judicial relevante. Recuerden, por ejemplo, que el Botànic tuvo que dar un volantazo a su decreto de plurilingüismo y a su acecho sobre la concertación de Bachillerato.

También en la crisis ambos gobiernos tienen un desarrollo opuesto. Marzà detectó la necesidad colectiva de unión y logró involucrar a todos los agentes educativos en la pospandemia, dejando de lado la confrontación de la que inicialmente, incluso, hizo gala.

No está sucediendo lo mismo con la riada. El mismo día que el conseller hizo la declaración que he citado antes, la Plataforma de la Escuela Pública «publicaba» sus notas, llenas de, a su juicio, suspensos. Lo cito no por dar por buenas dichas calificaciones, sino para ejemplarizar lo lejos que está alcanzar algo parecido al «todos a una» para esta fase de recuperación como se consiguió durante el confinamiento.

Sería injusto, por supuesto, señalar al conseller como responsable exclusivo de esto. Los tiempos no están para la unión, y parece que solo el reciente debilitamiento del Gobierno central da cierto aire al autonómico. Hasta ahora, y también referido a la izquierda educativa, se ha seguido la máxima bilardista de «al enemigo, pisarlo».

En resumen, la primera parte de la legislatura destaca por las modificaciones normativas en torno a la libertad de elección, de centro y de lengua, y a los conflictos crecientes en materia laboral. Del lío morrocotudo con las adjudicaciones durante el primer agosto al cumplimiento rácano de la sentencia sobre el acuerdo de plantillas docentes. A lo que se suma el aumento de la reivindicación retributiva en consonancia con la subida de precios y de la vivienda.

Tras cruzar el ecuador de la legislatura, la reconstrucción sigue centrando los esfuerzos que se acompañan con el desarrollo de la nueva ley de FP, la atención a la salud mental escolar y el nuevo decreto de convivencia. ¿Y, además, qué? El PP, y por tanto la Conselleria, ha dejado de lado el debate sobre la calidad de la educación, respondiendo la Lomloe con silencio. Así, sin un nuevo despliegue ideológico, los dos años que faltan tienen pinta de centrarse en la gestión. De la dana, fundamentalmente, del desarrollo normativo y de las estrechuras presupuestarias.

De todas formas, el debate educativo ha perdido puestos como preocupación social... y de los gobiernos autonómico y nacional, cada uno sobreviviendo a sus cosas.