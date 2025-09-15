Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Reaprender a aplaudir

'Los 50 niños de Yasmina' nos recuerda que el espíritu crítico no es reivindicar, sino tener criterio, y que sólo con criterio la crítica y la alabanza tienen sentido

Pablo Rovira

Pablo Rovira

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:41

La semana está fértil para la polémica, que es el recurso facilón para estirar la audiencia. Podríamos, por ejemplo, escribir sobre la decisión de la ... familia Iglesias-Montero de matricular a dos de sus hijos en una escuela privada y el conflicto que dibuja entre libertad y coherencia. También la suspensión de La Vuelta por las protestas contra la guerra de Gaza, y no por hablar de ciclismo y de la calle, sino para hacerlo sobre si la legitimidad contra el genocidio es tan absoluta o acepta algún límite. Específicamente, en la escuela, donde ya se barrunta marejada, toda vez que hay un encierro en La Nau, una convocatoria de huelga estudiantil y la Plataforma de la Pública incluye la condena a Israel en sus reivindicaciones del curso: «Resulta incoherente y casi imposible defender la educación como un derecho fundamental cuando los derechos universales de los niños y niñas son vulnerados de una forma tan brutal y persistente» en Gaza.

