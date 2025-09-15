Reaprender a aplaudir

La semana está fértil para la polémica, que es el recurso facilón para estirar la audiencia. Podríamos, por ejemplo, escribir sobre la decisión de la ... familia Iglesias-Montero de matricular a dos de sus hijos en una escuela privada y el conflicto que dibuja entre libertad y coherencia. También la suspensión de La Vuelta por las protestas contra la guerra de Gaza, y no por hablar de ciclismo y de la calle, sino para hacerlo sobre si la legitimidad contra el genocidio es tan absoluta o acepta algún límite. Específicamente, en la escuela, donde ya se barrunta marejada, toda vez que hay un encierro en La Nau, una convocatoria de huelga estudiantil y la Plataforma de la Pública incluye la condena a Israel en sus reivindicaciones del curso: «Resulta incoherente y casi imposible defender la educación como un derecho fundamental cuando los derechos universales de los niños y niñas son vulnerados de una forma tan brutal y persistente» en Gaza.

Sin embargo, el domingo Arturo Checa escribió en LAS PROVINCIAS 'Los 50 niños de Yasmina'. El reportaje relata el día a día del Centro de Menores Lucentum de Alicante y, ay, me pasa a menudo, la admiración desbanca a la crítica.

Sobre todo porque estos centros se citan en las polémicas de reparto de menores no acompañados o los casos de violencia juvenil, y sus usuarios quedan etiquetados desde el desconocimiento. De ahí la luz que proyecta el artículo, «es un mito lo de los centros conflictivos». Al respecto, hace unos meses una joven me decía: «Por estar en un centro piensan que eres una delincuente, pero si yo estoy es porque mi padre falleció y a mi madre le quitaron la custodia por drogas».

'Los 50 niños de Yasmina' informa practicando la admiración, que es otra perspectiva de las cosas, un bello modo de razonar en desuso. Digo razonar, en oposición al sentimentalismo que inventó Eisenstein en 'El acorazado Potemkin' y que tan común es hoy en día: sustituir la razón por la emoción individualizando los debates y polémicas. Humanizar la noticia, que decimos.

Pero la Yasmina del artículo no es ni el político que decide ni el chaval que llega; es la profesional que dirige el centro. Es la realidad de lo que hacemos como sociedad, al mismo tiempo presupuesto, leyes y valores. ¿Acaso estas tres cosas no centran el debate educativo?

Ese fue el impacto del reportaje y la razón por la que se elevó como ganador en el triaje de candidatos para este artículo, en recuerdo de haber sido educado en la admiración de personas por lo que hacen, y no por lo que tienen o son. Pero no solo por el tema, arrojando luz a la difusión interesada de ignorancia, sino especialmente por esa perspectiva tan poco practicada de la admiración. Andamos con la suspicacia colgada del entrecejo, como un piercing que ensombrece nuestra mirada y que nos ha hecho esclavos del dicho falaz -cuántas falacias se hacen comunes con las frases hechas- de «piensa mal y acertarás».

En un mundo en el que aplaudir es menospreciarse, como aquellas tribus que pensaban que la fotografía les arrebataba el alma, con unas redes sociales que ni la madre Teresa de Calcuta no termina insultada; en definitiva, una sociedad que en todos ve demonios y no es capaz de detectar santos, opino que educar en la admiración nos haría mejores. Que es una práctica saludable. Que el espíritu crítico no es la reivindicación sino el criterio, y tener criterio es lo que permite darle sentido tanto a la crítica como a la alabanza, ambas necesarias.

Sin las dos, andamos cojos por la vida. Y sospechen de aquel que denigra todo, porque detrás oculta su intención de ser el único que quede para admirar.