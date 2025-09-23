La niña que vivió

Escarlett, no te conozco todavía. No sé el color de tus ojos o con qué manita agarras a tu madre. Solo te he visto, por ... ahora, en una borrosa ecografía, que solo el médico interpreta -»aquí está su corazón», «esta mancha es su cara», «es niña»-, que dice el periódico que es tu imagen. Mientras, digo, ya fuiste mi vecina, valenciana por el empuje de tu abuela que ha logrado que la jueza ordene tu inscripción en el Registro. Escarlett, oficialmente ya, la víctima 229 de la dana. También, oficialmente, una ciudadana.

El reconocimiento no es baladí ni mucho menos, porque al vacío real que se clava en los corazones de tu familia y en la muesca, una más de cientos, que se añade en la memoria de la sociedad valenciana, dejas también un vacío administrativo, de quien figura en los libros y ya se le anota su fin, en un registro simultáneo que atenta contra la secuencia ordinaria de la vida.

Cierto, quizás sea en un apartado especial en el que se enumeran los concebidos no nacidos, leo, con más de seis meses de gestación. Una anotación sin efectos jurídicos pero que nombra y por tanto da existencia al que tuvo que llegar. Y con eso ya basta, con figurar en ese volumen enmohecido por las lágrimas de quien se encarga de alimentar de penas ese testamento de la tristeza.

El apunte registral, con sus coordenadas de tomo y folio, es como un alumbramiento a la ciudadanía, aunque la crueldad de la naturaleza y la despreocupación urbanística te negaran el que te correspondía. Tu nombre, así, se suma a los listados, y tu presencia reverbera en las exigencias para la reconstrucción y reaviva los gritos de justicia.

Quedará así, como esperándote, tu lote de Xarxallibres, las cuentas para que dentro de tres años Godelleta planifique sus aulas de Infantil, las estadísticas escolares que no hay forma de encontrar en la web de la Administración, el nuevo pupitre tras llevarse la riada los que escondían glifos de amor, y las lecciones, cientos, miles de horas de docencia sobre las cosas más variopintas que acá acumulamos en los currículos: las derivadas, el Conde Lucanor, la toma de la Bastilla o la pared vegetal que distingue las células de las plantas. Todo esto envejecerá junto con tu recuerdo, aunque más probable es que se lo asignen a otros, porque lo de retirar el número de la camiseta se lo guardan para los vivos del baloncesto.

Al menos, tu registro sí acompañará a tu abuela, a quien no conozco tampoco, que verá por escrito lo que ya tiene grabado en su convencimiento, y es que exististe e ibas a nacer y la fuerza del agua te lo impidió. Y esa secuencia temporal que se sabe de ti, víctima 229 de aquello, es la que ahora la jueza pide de otros.

La inscripción solicitada por la jueza de la dana te hace especial porque te hace igual al resto. 229 no es un orden, ni una mera acumulación de nombres; es la vida repetida 229 veces en singular, por muy breve que fuera la tuya.

La escuela, Escarlett, se quedó huérfana con tu fallecimiento, porque la ciudadanía abre toriles y en el ruedo la educación nos espera a puerta gayola. Una multitud en la plaza, por aquello de que para educar a un niño hace falta una tribu entera, que ya no sabrá de lo que ibas a ser capaz.

El recuerdo de tu abuela es nuestra memoria. Su empeño es nuestra justicia. Y tu inscripción en el Registro, de alguna forma, acompaña nuestro duelo como, deseamos que reconforte a tu familia.

Entretanto, como antagonista de Caronte, capitanearás las pateras de no nacidos lanzados al río sin registro y, con la artillería repleta de inocencia, pisaréis el Paraíso sin papeles.