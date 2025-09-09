¿Y si leer sí nos hace mejores?

El interés de quien escribe es que usted lo lea. Sea esta columna, sea

literatura, incluso sea un folleto promocional, la intención transparente de su ... autor es que alguien le dedique su tiempo al texto. Por eso, el mismo interés que tiene la influencer María Pombo en ser vista, uno lo tiene en ser leído, más allá de que el éxito sea desigual. La cita es por la polémica que ha generado por sus palabras en las redes: «Hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. No sois mejores porque os guste leer». Cuántas veces lo que tanto le cuesta construir por la mañana a la escuela, se destruye en unos instantes en las redes o en la tele por la tarde.

Vaya por delante que coincido con su visión libérrima sobre la lectura. Leer es un acto libre radical que no solo consiste en coger un libro, sino también en decidir qué libro y, también, cuándo se devuelve a la estantería. Por lo mismo, la libertad de leer incluye no leer y es posible que ni siquiera sea lo peor que puede pasar con la lectura. Porque la libertad de leer es la misma cara que la de escribir, y hay libros que es mejor que ni sean escritos ni leídos. La libertad es un ejercicio cuya bondad no es intrínseca, sino que depende de qué hagamos con ella.

Me niego a 'superar' que hay gente a la que no le gusta leer porque es aceptar la derrota educativa

Por eso, Pombo dice que leer no nos hace mejores, aunque es ambiguo. Quizás no sea directa su relación con ser mejores personas, pero sí se intuye que nos hace una mejor versión de nosotros mismos. El conocimiento da pie a decisiones más formadas y parece algo definitivamente positivo.

No obstante, aceptemos que no es una cuestión de ser mejor. En cualquier caso, nos hace aventajados. La lectura es una ventaja para la vida, y particularmente para la vida académica, que viene a ser la preparación para lo primero. Leer es mejorar la comprensión y la expresión, y no hay terreno en que ambas habilidades no se traduzcan en una ventaja competitiva. Sepa que, si a usted le va bien sin leer, le iría mejor leyendo.

Por eso me niego a 'superar' que hay gente a la que no le gusta leer, como aconseja la influencer, porque es aceptar la derrota educativa. Menos ahora que comienza un nuevo curso. La educación no tiene otro sentido. Educar es enseñar a leer y el resto es aliño. Si me apuran, el milagro escolar es que se aprenda a leer letras y números, que es contar. Luego, que se aprenda a escribir letras y números, que es calcular. A partir de ahí, añadir complejidad con cada curso.

Por tanto, la razón de la escuela es que la gente sepa leer, y su calidad es que le guste leer. El desafío está plenamente vigente, no hay que superarlo. Al contrario, y más frente a la amenaza sobre la atención que vivimos, particularmente, con las redes sociales.

Mi recomendación a las familias es la opuesta, y coincide todo el sistema educativo, que cuenta con un plan lector en cada escuela. El placer por la lectura refuerza e incrementa la comprensión lectora que es la 'mecanografía' del aprendizaje. Velocidad y eficacia. No hay mayor ventaja académica que ésta ¿Cuántos errores en Matemáticas, pongamos por caso, son provocados por haber entendido mal el problema?

El fomento escolar del placer por la lectura no es un capricho sino un empeño. Consciente, útil, educativo y de progreso. Sí, progreso de una sociedad que dio el salto cuando pasó de la oralidad a lo escrito. La tecnología -la imprenta- hizo accesibles los libros, y la educación -leer y escribir-, la lectura.

En definitiva, no es obligatorio que nos guste leer, pero sí es recomendable y en esto hagan caso a la escuela y no a las redes. Aconsejar otra cosa tampoco nos hace mejores personas.