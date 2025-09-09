Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana
¿Y si leer sí nos hace mejores?

La influencer María Pombo ha creado polémica por sus palabras sobre el placer de la lectura: «No sois mejores porque os guste leer»

Pablo Rovira

Pablo Rovira

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:04

El interés de quien escribe es que usted lo lea. Sea esta columna, sea

literatura, incluso sea un folleto promocional, la intención transparente de su ... autor es que alguien le dedique su tiempo al texto. Por eso, el mismo interés que tiene la influencer María Pombo en ser vista, uno lo tiene en ser leído, más allá de que el éxito sea desigual. La cita es por la polémica que ha generado por sus palabras en las redes: «Hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. No sois mejores porque os guste leer». Cuántas veces lo que tanto le cuesta construir por la mañana a la escuela, se destruye en unos instantes en las redes o en la tele por la tarde.

Espacios grises

